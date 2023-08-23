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23 августа Украина отмечает День Государственного Флага

08:04, 23 августа 2023
Сине-желтый флаг для украинцев – это символ свободы и борьбы за независимость.
23 августа Украина отмечает День Государственного Флага

В среду, 23 августа, украинцы отмечают День Государственного Флага.

Праздник установлен «в честь многовековой истории украинского государства, государственной символики независимой Украины и с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины» согласно указу Президента от 23 августа 2004 года. В 2009 году были внесены изменения в этот указ и основана ежегодная официальная церемония поднятия флага 23 августа по всей Украине.

Украинская национальная традиция символического отражения мира формировалась несколько тысячелетий. Использование желтого и голубого цвета (с разными оттенками) на флагах Украины-Руси прослеживается от принятия христианства. Впоследствии эти два цвета приобретают значение государственных.

Государственный флаг Украины утвержден Верховной Радой 28 января 1992 года. Это флаг из двух равновеликих горизонтальных полос синего (вверху) и желтого (внизу) цветов с соотношением ширины флага к его длине 2:3.

Символы Украины в новейшей трактовке – безоблачное небо как символ мира – синий цвет, и спелые пшеничные нивы как символ изобилия – желтый цвет.

После начала русской агрессии сине-желтое знамя стало символом борьбы и сопротивления захватчикам.

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