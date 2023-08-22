Неизвестно, когда именно Meta введет изменения, но они, вероятно, будут доступны очень скоро.

Изображение: freepik.com

Facebook и Instagram позволят пользователям в Европе полностью отключать рекомендации. Об этом пишет «TechСrunch».

В Facebook и Instagram пользователи будут иметь возможность просматривать истории и сюжеты только тех людей, на которых они подписаны, в хронологическом порядке от самых новых до самых старых.

Они также смогут пересматривать результаты поиска только на основе введенных слов, а не на основе их предыдущей деятельности и личных интересов.

Согласно DSA, пользователям должен быть предложен выбор неалгоритмической ленты, где сортировка контента не базируется на отслеживании.

Неизвестно, когда именно Meta введет изменения, но конечный срок соответствия VLOP требованиям DSA – пятница, 25 августа, поэтому, вероятно, они будут доступны очень скоро. Штрафы за несоблюдение общеевропейского регулирования могут достигать 6% мирового годового оборота.

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