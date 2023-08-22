Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
В НАБУ сообщили о недоверии к действующей системе экспертизы

По мнению НАБУ, действующая система экспертизы неэффективна в производствах Антикоррупционного бюро.

В Украине появится Единый реестр военнослужащих, а электронное удостоверение военнослужащего и участника боевых действий будет генерироваться в Дие

В Украине появится Единый реестр военнослужащих, а электронное удостоверение военнослужащего и участника боевых действий будет генерироваться в Дие.

За вмешательство в деятельность судей смогут наказывать пробационным надзором: Рада готовится принять закон

Комитет рекомендовал принять в целом закон, которым предлагается наказывать за вмешательство в деятельность судьи пробационным надзором.

В Уголовный кодекс введут новый вид наказания: когда его будут применять

К основным видам наказаний отнесут пробационный надзор, который появится более чем в 140 статьях Уголовного кодекса: Комитет рекомендовал принять закон в целом.

Член Этического совета решил уволиться в отставку с должности судьи

Юрий Трясун хочет уйти из профессии судьи.

  1. В мире

Facebook и Instagram позволят пользователям в Европе полностью отключать рекомендации

20:29, 22 августа 2023
Неизвестно, когда именно Meta введет изменения, но они, вероятно, будут доступны очень скоро.
Facebook и Instagram позволят пользователям в Европе полностью отключать рекомендации
Изображение: freepik.com

Facebook и Instagram позволят пользователям в Европе полностью отключать рекомендации. Об этом пишет «TechСrunch».

В Facebook и Instagram пользователи будут иметь возможность просматривать истории и сюжеты только тех людей, на которых они подписаны, в хронологическом порядке от самых новых до самых старых.

Они также смогут пересматривать результаты поиска только на основе введенных слов, а не на основе их предыдущей деятельности и личных интересов.

Согласно DSA, пользователям должен быть предложен выбор неалгоритмической ленты, где сортировка контента не базируется на отслеживании.

Неизвестно, когда именно Meta введет изменения, но конечный срок соответствия VLOP требованиям DSA – пятница, 25 августа, поэтому, вероятно, они будут доступны очень скоро. Штрафы за несоблюдение общеевропейского регулирования могут достигать 6% мирового годового оборота.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Єгор Краснов
    Єгор Краснов
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Олександр Трембач
    Олександр Трембач
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Безименна
    Наталія Безименна
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Богдана Гедз
    Богдана Гедз
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Каракашьян
    Сергій Каракашьян
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва