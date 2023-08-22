Невідомо, коли саме Meta запровадить зміни, але вони, імовірно, будуть доступні дуже скоро.

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Facebook та Instagram дозволять користувачам у Європі повністю відключати рекомендації. Про це пише «TechСrunch».

У Facebook та Instagram користувачі матимуть можливість переглядати історії та сюжети лише тих людей, на яких вони підписані, у хронологічному порядку від найновіших до найстаріших.

Вони також зможуть переглядати результати пошуку лише на основі введених слів, а не на основі їхньої попередньої діяльності та особистих інтересів.

Відповідно до DSA, користувачам має бути запропонований вибір неалгоритмічної стрічки, де сортування контенту не базується на відстеженні.

Невідомо, коли саме Meta запровадить зміни, але кінцевий термін відповідності VLOP вимогам DSA – п’ятниця, 25 серпня, тому, імовірно, вони будуть доступні дуже скоро. Штрафи за недотримання загальноєвропейського регулювання можуть досягати 6% світового річного обороту.

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