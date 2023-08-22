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У НАБУ повідомили про недовіру до чинної системи експертизи

На думку НАБУ, діюча система експертизи неефективна в провадженнях Антикорупційного бюро.

В Україні з’явиться Єдиний реєстр військовослужбовців, а електронне посвідчення військовослужбовця і учасника бойових дій буде генеруватися у Дії

Для спрощення процедури набуття статусу учасника бойових дій запровадять Єдиний реєстр військовослужбовців – посвідчення можна буде генерувати в Дії.

За втручання в діяльність суддів зможуть карати пробаційним наглядом: Рада готується прийняти закон

Комітет рекомендував прийняти в цілому закон, яким пропонується карати за втручання в діяльність судді пробаційним наглядом.

До Кримінального кодексу введуть новий вид покарання: коли його будуть застосовувати

До основних видів покарань віднесуть пробаційний нагляд, який з’явиться більш, ніж у 140 статтях Кримінального кодексу: Комітет рекомендував ухвалити закон в цілому.

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  1. У світі

Facebook та Instagram дозволять користувачам у Європі повністю відключати рекомендації

20:29, 22 серпня 2023
Невідомо, коли саме Meta запровадить зміни, але вони, імовірно, будуть доступні дуже скоро.
Facebook та Instagram дозволять користувачам у Європі повністю відключати рекомендації
Зображення: freepik.com

Facebook та Instagram дозволять користувачам у Європі повністю відключати рекомендації.  Про це пише «TechСrunch».

У Facebook та Instagram користувачі матимуть можливість переглядати історії та сюжети лише тих людей, на яких вони підписані, у хронологічному порядку від найновіших до найстаріших.

Вони також зможуть переглядати результати пошуку лише на основі введених слів, а не на основі їхньої попередньої діяльності та особистих інтересів.

Відповідно до DSA, користувачам має бути запропонований вибір неалгоритмічної стрічки, де сортування контенту не базується на відстеженні.

Невідомо, коли саме Meta запровадить зміни, але кінцевий термін відповідності VLOP вимогам DSA – п’ятниця, 25 серпня, тому, імовірно, вони будуть доступні дуже скоро. Штрафи за недотримання загальноєвропейського регулювання можуть досягати 6% світового річного обороту.

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