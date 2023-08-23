У метро в Києві оновили навігацію, пов’язану з перейменуванням станцій «Площа Льва Толстого» і «Дружби народів»

Запис нових аудіооголошень як українською, так і англійською мовами на завершальному етапі.

У столичному метро тривають роботи, пов’язані з перейменуванням станцій «Площа Льва Толстого» на «Площа Українських Героїв» і «Дружби народів» – на «Звіринецьку».

Як розповіли у КМДА, фахівці замінили покажчики напрямків руху поїздів на колійних стінах, нанесли нові назви на світлові покажчики напрямку руху пасажирів та оновили іншу навігацію на станціях підземки. Тепер поетапно замінюють лінійні схеми у вагонах синьої лінії.

Також триває запис нових аудіооголошень як українською, так і англійською мовами, що транслюватимуть в електропоїздах. Запис оголошень – на завершальному етапі. У найближчі тижні розпочнуть перезапис інформаторів у рухомому складі, паралельно з цим оновлюватимуть назви станцій на моніторах.

Крім того, зазначили у КМДА, триває підготовка необхідних документів для відкритих торгів щодо виготовлення літер на колійні стіни з урахуванням всіх особливостей шрифтів та специфіки подальшої експлуатації.

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