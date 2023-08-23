В метро в Киеве обновили навигацию, связанную с переименованием станций «Площадь Льва Толстого» и «Дружбы народов»

Запись новых аудиообъявлений как на украинском, так и на английском языках на завершающем этапе.

В столичном метро продолжаются работы, связанные с переименованием станций «Площадь Льва Толстого» в «Площадь Украинских Героев» и «Дружбы народов» – в «Зверинецкую».

Как рассказали в КГГА, специалисты заменили указатели направлений движения поездов на путевых стенах, нанесли новые названия на световые указатели направления движения пассажиров и обновили другую навигацию на станциях подземки. Теперь поэтапно заменяют линейные схемы в вагонах синей линии.

Также продолжается запись новых аудиообъявлений как на украинском, так и на английском языках, которые будут транслироваться в электропоездах. Запись объявлений – на завершающем этапе. В ближайшие недели начнут перезапись информаторов в подвижном составе, параллельно с этим будут обновлять названия станций на мониторах.

Кроме того, отметили в КГГА, идет подготовка необходимых документов для открытых торгов по изготовлению букв на путевых стенах с учетом всех особенностей шрифтов и специфики дальнейшей эксплуатации.

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