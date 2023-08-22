В Киеве в Дарницком районе сошел с рельсов вагон трамвая

В столице на улице Ахматовой в Дарницком районе сошёл с рельсов вагон трамвая. Об этом сообщили в КГГА.
На месте работают аварийные службы и медики.
«По предварительным данным, пострадали водитель трамвая и 7 пассажиров. Все пострадавшие получают медицинскую помощь и, при необходимости, будут госпитализированы», - говорится в сообщении.
Движение трамваев по маршрутам №8 и 28Д временно ограничено.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.