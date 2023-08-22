В Киеве в Дарницком районе сошел с рельсов вагон трамвая

По предварительным данным, пострадали водитель трамвая и 7 пассажиров.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

В столице на улице Ахматовой в Дарницком районе сошёл с рельсов вагон трамвая. Об этом сообщили в КГГА.

На месте работают аварийные службы и медики.

«По предварительным данным, пострадали водитель трамвая и 7 пассажиров. Все пострадавшие получают медицинскую помощь и, при необходимости, будут госпитализированы», - говорится в сообщении.

Движение трамваев по маршрутам №8 и 28Д временно ограничено.

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