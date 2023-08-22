Возобновлены спецпроверки кандидатов на должности судей – НАПК

Президентом подписано законопроект, который возобновляет проведение спецпроверок кандидатов в судьи, которые осуществляет ряд государственных органов комплексно.

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Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №9322 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об уточнении положений о конкурсном отборе кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины».

Как пояснили в НАПК, этим решением возобновлено проведение спецпроверок кандидатов в судьи, которые осуществляет ряд государственных органов комплексно. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции же проверяет внесено ли лицо в Единый государственный реестр лиц, которые совершили коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, а также достоверность сведений, указанных в декларации.

НАПК осуществляет проверку декларации, поданной кандидатом за прошлый год, а также анализирует соответствие расходов декларанта и членов его семьи на приобретение активов (движимого/недвижимого имущества, денежных активов, криптовалюты, корпоративных прав и др.) доходам, полученным из законных источников за весь период жизни.

Если НАПК установит несоответствие имущества доходам на сумму, равную или превышающую 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на день подачи такой декларации, то орган, осуществляющий назначение на должность, отказывает претенденту в назначении.

20 августа 2023 года законопроект вступил в силу. Этим решением Украина выполнила первую рекомендацию Европейской Комиссии для членствя в ЕС. Учтены и рекомендации Венецианской комиссии, которые усиливают роль международных экспертов в отборе кандидатов.

Таким образом временно, в период действия военного положения в Украине в отношении кандидатов на должности судьи, судьи Конституционного Суда Украины, члена Высшего совета правосудия, члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины, проводится специальная проверка в соответствии с Законом Украины «О предотвращении коррупции», а также проверка, предусмотренная Законом Украины «Об очищении власти», пояснили в НАПК.

«Украина должна сформировать и придерживаться высоких стандартов осуществления правосудия. Проверка кандидата на должность судьи – это тот необходимый фильтр, который поможет отсеять неблагочестивых уже на старте и не допустить их до судебной власти. Это большой запрос от граждан, которые идут за защитой в суд во время военного положения, а также требование наших международных партнеров», – отметил Председатель НАПК Александр Новиков.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский изменил процедуру отбора судей Конституционного Суда Украины.

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