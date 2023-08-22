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Відновлено спецперевірки кандидатів на посади суддів – НАЗК

19:27, 22 серпня 2023
Президентом підписано законопроєкт, який відновлює здійснення спецперевірок кандидатів у судді, які здійснює низка державних органів комплексно.
Відновлено спецперевірки кандидатів на посади суддів – НАЗК
Зображення: istockphoto.com

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9322 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України».

Як пояснили у НАЗК, цим рішенням відновлено здійснення спецперевірок кандидатів у судді, які здійснює низка державних органів комплексно. Національне агентство з питань запобігання корупції же перевіряє чи внесена особа до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, а також достовірність відомостей, зазначених у декларації.

НАЗК здійснює перевірку декларації, поданої кандидатом за минулий рік, а також аналізує відповідність витрат декларанта та членів його сім’ї на набуття активів (рухомого/нерухомого майна, грошових активів, криптовалюти, корпоративних прав та ін.) доходам, отриманим із законних джерел за весь період життя.

Якщо НАЗК встановить невідповідність майна доходам на суму, яка дорівнює або перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, установлених на день подання такої декларації, то орган, який здійснює призначення на посаду, відмовляє претенденту у призначенні.

20 серпня 2023 року законопроект набув чинності. Цим рішенням Україна виконала першу рекомендацію Європейської Комісії для членства в ЄС. Враховано й рекомендації Венеційської комісії, які посилюють роль міжнародних експертів у відборі кандидатів.

Таким чином тимчасово, у період дії воєнного стану в Україні стосовно кандидатів на посади судді, судді Конституційного Суду України, члена Вищої ради правосуддя, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, проводиться спеціальна перевірка відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», а також перевірка, передбачена Законом України «Про очищення влади», пояснили у НАЗК.

«Україна має сформувати й дотримуватись високих стандартів здійснення правосуддя. Перевірка кандидата на посаду судді – це той необхідний фільтр, який допоможе відсіяти недоброчесних уже на старті й не допустити їх до судової влади. Це великий запит від громадян, які йдуть за захистом до суду під час воєнного стану, а також вимога наших міжнародних партнерів», – зазначив Голова НАЗК Олександр Новіков.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський змінив процедуру добору суддів Конституційного Суду Україну.

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