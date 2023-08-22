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У Києві у Дарницькому районі зійшов з рейок вагон трамваю

19:45, 22 серпня 2023
За попередніми даними, постраждали водій трамваю та 7 пасажирів.
У Києві у Дарницькому районі зійшов з рейок вагон трамваю
Джерело фото: kyivcity.gov.ua

У столиці на вулиці Ахматової у Дарницькому районі зійшов з рейок вагон трамваю. Про це повідомили у КМДА.

На місці працюють аварійні служби та медики.

«За попередніми даними, постраждали водій трамваю та 7 пасажирів. Усі постраждалі отримують медичну допомогу та, за необхідності, будуть госпіталізовані», - сказано у повідомленні.

Рух трамваїв за маршрутами №8 і 28Д тимчасово обмежено.

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