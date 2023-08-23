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23 серпня Україна відзначає День Державного Прапора

08:04, 23 серпня 2023
Синьо-жовтий прапор для українців − це символ свободи і боротьби за незалежність.
23 серпня Україна відзначає День Державного Прапора

У середу, 23 серпня, українці відзначають День Державного Прапора.

Свято встановлене «на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України» згідно з указом Президента від 23 серпня 2004 року. У 2009 році було внесено зміни до цього указу й засновано щорічну офіційну церемонію підняття прапора 23 серпня по всій Україні.

Українська національна традиція символічного відображення світу формувалася упродовж кількох тисячоліть. Використання жовтого та блакитного кольорів (з різними відтінками) на прапорах України-Русі простежується від прийняття християнства. Згодом ці два кольори набувають значення державних.

Державний прапор України затверджений Верховною Радою 28 січня 1992 року. Це стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього (вгорі) і жовтого (внизу) кольорів, зі співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3.

Символами України в новітньому трактуванні є безхмарне небо як символ миру – синій колір, і стиглі пшеничні ниви як символ достатку – жовтий колір.

Після початку російської агресії синьо-жовтий прапор став символом боротьби та спротиву загарбникам.

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