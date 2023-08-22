У Москві і області пролунали потужні вибухи, відео

22 серпня жителі Московської області прокинулися від "бавовни". Серія вибухів пролунала в московському районі Строгіно та у місті Красногорськ, що у Підмосков'ї. Про це пишуть росЗМІ.
В мережі опублікували фото і відео наслідків вибухів. Повідомляється про "атаку дронів". Нібито дрон навіть пошкодив житловий будинок.
У московських аеропортах Внуково та Домодєдово було оголошено режим "Килим", вони тимчасово припинили роботу.
Мер Москви Собянін відрапортував, що начебто "сили ППО знищили два дрони".
Нагадаємо, що у понеділок, 21 серпня, міністерство оборони рф заявило, що "припинило спробу атаки" безпілотним літальним апаратом.
В ніч на 9 серпня Москву знову атакували безпілотники — один у районі Домодєдово, другий у районі Мінського шосе.
Також відомо, що безпілотник атакував бізнес-центр "Москва-Сіті" у столиці рф.
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