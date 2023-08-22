За неявку до військкомату погрожують відключити газ і гарячу воду: новий фейк від рф в Україні

В мережі шириться інформація, що комунальна служба Тернополя розсилає «листи» із вимогою з’явитися у військкомат.

Джерело фото: akzent.zp.ua

У мережі почала ширитися інформація, що нібито у Тернополі за неявку до військкомату погрожують відключити газ і гарячу воду. Однак це – фейк, – повідомляє SPRAVDI.

Так, брехнею назвали повідомлення, у яких йдеться, що комунальна служба Тернополя розсилає призовникам листи з проханням прийти до територіального центру комплектування, інакше у їхній домівці відключать газ і гарячу воду. Фото таких «листів» поширюються у соцмережах.

Однак, як зазначають в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, текст «листа» містить багато помилок, за якими, вочевидь, стоїть російська рука. Наприклад, у тексті використано слово «согласно» замість «згідно з». А призовників закликають прийти до ТЦК до 18 січня 2023 року, хоча від цієї дати вже минуло більше ніж пів року.

Крім того, у «листі» йдеться про те, що газ і воду відключать згідно з законом «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», однак насправді неявка за повісткою до ТЦК для уточнення даних карається штрафом, а не відключенням комунальних послуг.

Важливо, що поки діє воєнний стан, заборонено припиняти надання житлово-комунальних послуг населенню.

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