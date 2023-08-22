За неявку в военкомат угрожают отключить газ и горячую воду: новый фейк от рф в Украине

В сети распространяется информация, что коммунальная служба Тернополя рассылает «письма» с требованием явиться в военкомат.

Источник фото: akzent.zp.ua

В сети начала распространяться информация, что якобы в Тернополе за неявку в военкомат угрожают отключить газ и горячую воду. Однако это – фейк, – сообщает SPRAVDI.

Так, ложью назвали сообщения, в которых говорится, что коммунальная служба Тернополя рассылает призывникам письма с просьбой прийти в территориальный центр комплектования, иначе в их доме отключат газ и горячую воду. Фото таких «писем» распространяются в соцсетях.

Однако, как отмечают в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, текст "письма" содержит много ошибок, за которыми, очевидно, стоит российская рука. Например, в тексте использовано слово «согласно» вместо «согласно». А призывников призывают прийти в ТЦК до 18 января 2023 года, хотя с этой даты уже прошло более полугода.

Кроме того, в «письме» говорится о том, что газ и воду отключат согласно закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации», однако на самом деле неявка по повестке в ТЦК для уточнения данных наказывается штрафом, а не отключением коммунальных услуг.

Важно, что пока действует военное положение, запрещено прекращать предоставление жилищно-коммунальных услуг населению.

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