В Москве и области прогремели мощные взрывы, видео

Звуки взрывов слышали в московском районе Строгино и в Красногорске, что в Подмосковье.

22 августа жители Московской области проснулись от "бавовны". Серия взрывов прогремела в московском районе Строгино и в городе Красногорске, что в Подмосковье. Об этом пишут росСМИ.

В сети опубликованы фото и видео последствий взрывов. Сообщается об "атаке дронов". Якобы дрон даже повредил жилой дом.

В московских аэропортах Внуково и Домодедово был объявлен режим "Ковёр", они временно прекратили работу.

Мэр Москвы Собянин отрапортовал, что якобы "силы ПВО уничтожили два дрона".

Напомним, что в понедельник, 21 августа, министерство обороны рф заявило, что "прекратило попытку атаки" беспилотным летательным аппаратом.

В ночь на 9 августа Москву снова атаковали беспилотники – один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе.

Также известно, что беспилотник атаковал бизнес-центр "Москва-Сити" в столице рф.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.