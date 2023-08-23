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Не заохочують, але Україна сама вирішує, як вести війну: в США відреагували на атаки дронів по Москві

10:04, 23 серпня 2023
У Держдепі США заявили, що не заохочують Україну до ударів за її межами, однак держава сама вирішує, як вести війну.
Не заохочують, але Україна сама вирішує, як вести війну: в США відреагували на атаки дронів по Москві
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Вашингтон «не заохочує» Україну здійснювати атаки на росію, при цьому українська сторона сама ухвалює рішення щодо захисту від російських загарбників. Про це заявив представник Держдепу США, передає Reuters.

Така заява американського чиновника на умовах анонімності пролунала на тлі чергових вибухів у столиці рф Москві та в Підмосков'ї, що прогриміли в ніч проти 23 серпня через атаку невідомих безпілотників. Російська сторона, як зазвичай, звинувачує Україну в цьому нальоті.

«Сполучені Штати не заохочують і не допускають нападів усередині росії», - заявив представник Держдепартаменту США.

При цьому чиновник зазначає, що Україна сама вирішує, як вести оборону та захищати себе від широкомасштабної військової агресії рф.

«Україна має вирішити, як вона вирішить захистити себе від російського вторгнення, яке розпочалося у лютому минулого року», - сказали в Держдепі.

Представник американської адміністрації додав, що рф може закінчити війну будь-якої миті, вивівши свої війська з України.

Нагадаємо, що вночі 23 серпня безпілотники знову атакували столицю країни-агресорки, один із них влучив у бізнес-центр «Москва-Сіті». 

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