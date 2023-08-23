В університеті Шевченка реставрували автентичні вікна, пошкодженні внаслідок російської атаки на Київ

Процес реставрації, з огляду на вік унікальних рам, розтягнувся на більше, ніж півроку.

У КНУ імені Тараса Шевченка відреставрували унікальні вікна, пошкодженні минулого року внаслідок російської атаки.

Про це повідомив заступник директорки департаменту охорони культурної спадщини Дмитро Перов.

За його словами, візуальне обстеження пошкоджень допомогло виявити дві автентичні рами, які вціліли до нинішнього часу в комплексі будівель Університету.

«Процес реставрації, з огляду на вік унікальних рам, розтягнувся на більше, ніж півроку. За цей час з допомоги фракційного аналізу та комп’ютерних технологій був встановлений оригінальний колір вікна та підібрана палітра. Відреставровано пошкоджену столярку та проведено засклення рами», з розповів Перов.

Источник фото: facebook.com/AmiDPerov

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