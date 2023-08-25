ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в 4 суда

Комиссия рассмотрит вопрос о командировке судей в суды Одессы, Полтавы, Харькова и Чернигова.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины рассмотрит вопрос о командировке судей в другой суд по их согласию. Об этом сообщили на официальном сайте ВККС.

1) Киевского районного суда города Полтавы:

- Зуб Татьяны Алексеевны, судьи Лохвицкого районного суда Полтавской области;

- Кулик (Вергун) Натальи Владимировны, судьи Шишацкого районного суда Полтавской области.

Время рассмотрения вопроса: 09 ч. 30 мин;

2) Киевского районного суда города Харькова:

- Суского Олега Ивановича, судьи Троицкого районного суда Луганской области;

- Шаньшиной Марины Валерьевны, судьи Краснолиманского городского суда Донецкой области.

Время рассмотрения вопроса: 09 ч. 30 мин;

3) Малиновского районного суда города Одессы:

- Китова Александра Васильевича, судьи Солонянского районного суда Днепропетровской области;

- Кравчука Александра Александровича, судьи Ивановского районного суда Одесской области;

- Марченко Нинель Валериевны, судьи Заводского районного суда города Запорожья.

Время рассмотрения вопроса: 09 ч. 30 мин;

4) Новозаводского районного суда города Чернигова:

- Карапуты Елены Александровны, судьи Корюковского районного суда Черниговской области.

Время рассмотрения вопроса: 13 ч. 00 мин.

Ранее сообщалось, что ВККС приняла решение о командировке 8 судей в Киевский окружной административный суд.

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