Українські пенсіонери, які не витрачають гроші з пенсійного рахунку протягом півроку, можуть втратити пенсію, - Верховна Рада схвалила законопроект

Схвалений Радою законопроект передбачає, що суми пенсій, зараховані на поточні рахунки, за якими протягом 6 місяців були відсутні видаткові операції, підлягають поверненню установами банків за вимогою органів Пенсійного фонду в межах залишків коштів на рахунках після припинення виплати пенсій.

Джерело фото: ukranews.com

Українські пенсіонери, які не витрачатимуть гроші зі свого пенсійного рахунку протягом 6 місяців, можуть втратити пенсію. При цьому банки зможуть забрати кошти з рахунку пенсіонера на вимогу Пенсійного фонду, якщо протягом 6 місяців були відсутні видаткові операції з такого рахунку. Відповідний законопроект 9453 24 серпня Верховна Рада схвалила за основу. Ініціатором проекту виступив Кабмін в особі міністерства соціальної політики.

Також законопроект встановлює, що пенсіонери, які знаходяться на тимчасово окупованій території, можуть втратити пенсію, якщо не складуть відповідні звернення до Пенсійного фонду. Натомість, Мінсоцполітики обіцяє поліпшити умови для пенсіонерів, які опинилися за межами України.

Отже, законопроектом 9453 розширюються підстави для припинення виплати пенсії.

А саме, додані такі підстави, як:

у разі неотримання пенсії протягом 6 місяців підряд в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій, або в разі відсутності протягом 6 місяців підряд видаткових операцій в установах банків за поточними рахунками, на які проводиться виплата пенсій;

у разі непроходження фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством.

Ощадбанк зможе зупинити операції за відсутності протягом 6 місяців підряд видаткових операцій за поточними рахунками, на які проводиться виплата пенсій.

Законопроект передбачає, що у разі відсутності протягом 6 місяців підряд видаткових операцій за поточними рахунками, на які проводиться виплата пенсій, установи банків за 14 днів до закінчення зазначеного строку повідомляють про це пенсіонера, а після закінчення зазначеного строку — територіальні органи Пенсійного фонду.

Суми пенсій, зараховані на поточні рахунки, за якими протягом 6 місяців були відсутні видаткові операції, у тому числі зараховані у період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), підлягають поверненню установами банків за вимогою територіальних органів Пенсійного фонду в межах залишків коштів на рахунках після припинення виплати пенсій.

Повернуті Пенсійному фонду суми коштів обліковуються у відповідному розділі електронної пенсійної справи та підлягають виплаті пенсіонеру, який пройшов фізичну ідентифікацію в установленому законодавством порядку, за його першою вимогою після з’ясування обставин та за наявності умов для відновлення виплати пенсії.

Також законопроект 9453 пропонує ввести до Перехідних положень Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» норму про те, що громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих територіях або під час тимчасової окупації територій виїхали на підконтрольну Україні територію, виплата пенсії згідно із цим Законом проводиться за умови повідомлення органу Пенсійного фонду про те, що вони не отримують пенсію від рф, у заяві про призначення, поновлення та продовження виплати пенсії.

Також визначається, що у разі відсутності обміну інформацією між органами пенсійного забезпечення України та органами пенсійного забезпечення інших держав і неможливості документального підтвердження нездійснення іншою державою пенсійних виплат за зазначені періоди особа повідомляє про це органи Пенсійного фонду в заяві про призначення, поновлення та продовження виплати пенсії.

Разом з тим, очевидно, що наразі обміну інформацією між органами пенсійного забезпечення України та рф немає. Тож, пенсіонери на тимчасово окупованих територіях, виходячи з логіки законопроекту, мають подати відповідну заяву органу Пенсійного фонду.

Однак Мінсоцполітики ані у законопроекті, ані у пояснювальній записці не деталізують, в якій формі та в які строки має бути подана така заява.

Законопроект визначає, що таке фізична ідентифікація пенсіонера. Це процедура використання ідентифікаційних даних особи із документів, створених на матеріальних носіях, та/або електронних даних, у результаті виконання якої забезпечується однозначне встановлення фізичної особи, що проводиться в органах Пенсійного фонду або в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» («Дія ID»), створеного за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, або шляхом посвідчення консульською посадовою особою місця проживання в порядку, що визначається правлінням Пенсійного фонду за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.

Автор: Наталя Мамченко

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