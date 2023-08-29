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Справи щодо оскарження рішень і дій Вищої ради правосуддя: опубліковано огляд практики ВП ВС

12:28, 29 серпня 2023
У дайджесті відображено правові висновки Великої Палати ВС щодо дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора.
Справи щодо оскарження рішень і дій Вищої ради правосуддя: опубліковано огляд практики ВП ВС
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Верховний Суд опублікував дайджест судової практики Великої Палати ВС у справах щодо оскарження рішень і дій Вищої ради правосуддя (рішення, внесені до ЄДРСР станом на 30 червня 2023 року).

Зазначається, що дайджест дає змогу зрозуміти основні правові підходи Великої Палати ВС до вирішення проблемних питань, які виникають під час притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора, здійснення дисциплінарними органами ВРП дисциплінарного провадження, призначення на посади та звільнення з посад Голови ДСА України, його заступників тощо.

У дайджесті відображено найважливіші правові висновки ВП ВС, сформульовані під час розгляду справ, пов’язаних із перевіркою законності рішень, дій, бездіяльності ВРП, її органів, що здійснюють дисциплінарне провадження, щодо:

  • дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора;
  • визнання порушення суддею вимог стосовно несумісності і про звільнення його з посади;
  • тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя;
  • невнесення Президентові України подання про призначення судді на посаду;
  • переведення судді з одного суду до іншого тощо.

Також у дайджесті висвітлено актуальну судову практику ВП ВС щодо порядку оскарження рішень Етичної ради про невідповідність кандидата на посаду члена ВРП критеріям професійної етики та доброчесності для зайняття цієї посади.

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