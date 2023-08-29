Комісія розгляне питання про відрядження суддів до судів з Одещини, Сумщини та Київщини.

Комісія розгляне питання про відрядження суддів до судів з Одещини, Сумщини та Київщини.

ВККС розгляне питання про відрядження суддів до чотирьох судів

Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що розгляне питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя до чотирьох судів.

до Ірпінського міського суду Київської області – 1 судді.

Дата і час розгляду питання: 20 вересня 2023 року, 13 год 00 хв;

до Котовського міськрайонного суду Одеської області – 2 суддів.

Дата і час розгляду питання: 20 вересня 2023 року, 09 год 30 хв;

до Татарбунарського районного суду Одеської області – 1 судді.

Дата і час розгляду питання: 20 вересня 2023 року, 09 год 30 хв;

до Шосткинського міськрайонного суду Сумської області – 4 суддів.

Дата і час розгляду питання: 20 вересня 2023 року, 13 год 00 хв.

Розгляд питання відбуватиметься у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду згідно зі встановленою формою (можна завантажити за цим посиланням), до якої додати:

1) довідку згідно зі встановленою формою (можна завантажити за цим посиланням);

2) інші документи, які, на думку судді, може бути враховано при ухваленні рішення (за наявності).

Строк подання документів – 7 днів з дня оприлюднення цього оголошення.

Форма подання документів – паперова або електронна.

Документи може бути подано суддею особисто або надіслано поштою (у тому числі електронною).

«Документи приймаються за адресою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України:

поштова адреса: 03110, м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9;

електронна адреса: [email protected].

Час для особистого подання документів:

з понеділка до четверга з 08 год 00 хв до 12 год 00 хв та з 12 год 45 хв до 16 год 00 хв;

у п’ятницю з 08 год 00 хв до 12 год 00 хв та з 12 год 45 хв до 15 год 00 хв.

Скановані зображення паперових документів, направлених поштою, не пізніше наступного дня з дня їх направлення необхідно надіслати на електронну адресу: [email protected] зі сканованим зображенням документа, що підтверджує відповідне надсилання.

Судді, які бажають надіслати документи електронною поштою, повинні направити на електронну адресу Комісії згоду та інші матеріали у вигляді електронного документу (підписані кваліфікованим електронним підписом)», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що ВККС ухвалила рішення про відрядження 8 суддів до Київського окружного адміністративного суду.

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