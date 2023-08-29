Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Наличие на иждивении военнослужащего трех несовершеннолетних детей не является основанием для отмены приказа о перемещении, – позиция суда

Истец просил разрешить ему прохождение военной службы по месту жительства в Киеве, ссылаясь на наличие у него троих несовершеннолетних детей.

Военнообязанный по религиозным убеждениям просил направить его на альтернативную службу, - Верховный Суд обратил внимание, что суды не выяснили всех обстоятельств и отменил приговор

Верховный Суд отменил приговор суда первой инстанции, поскольку тот не обосновал вывод о том, что обвиняемый не имеет права на прохождение альтернативной службы, хотя он считал, что имеет такое право в связи со своими религиозными убеждениями.

Проведение судебного заседания с помощью телефонного звонка не предусмотрено УПК, – Верховный Суд

В апелляционном суде решили, что адвокату достаточно поучаствовать в заседании по телефону.

Водитель купил судебное решение в свою пользу, но потом потерял и деньги, и водительское удостоверение

Столичные мошенники продолжают подделывать судебные решения по ст. 130.

Когда нет необходимости начинать судебное разбирательство сначала в случае замены судьи по уголовному делу, – позиция Верховного Суда

До замены судьи судебное разбирательство по этому делу уже длилось 5 лет, и за это время был исследован значительный объем доказательств, в частности, допрошено 36 свидетелей и изучено 59 томов других доказательств.

  1. Суд инфо

ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в четыре суда

15:34, 29 августа 2023
Комиссия рассмотрит вопрос о командировке судей в суды в Одесщины, Сумщины и Киевщины.
ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в четыре суда
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что рассмотрит вопрос о внесении представления о командировке (временном переводе) для осуществления правосудия в четыре суда.

  1. в Ирпенский городской суд Киевской области – 1 судьи.

Дата и время рассмотрения вопроса: 20 сентября 2023, 13 ч 00 мин;

  1. в Котовский горрайонный суд Одесской области – 2 судей.

Дата и время рассмотрения вопроса: 20 сентября 2023, 09 ч 30 мин;

  1. в Татарбунарский районный суд Одесской области – 1 судьи.

Дата и время рассмотрения вопроса: 20 сентября 2023, 09 ч 30 мин;

  1. в Шосткинский горрайонный суд Сумской области – 4 судей.

Дата и время рассмотрения вопроса: 20 сентября 2023 года, 13 ч. 00 мин.

Рассмотрение вопроса будет проходить в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Судья, который выразил намерение быть откомандированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие согласно установленной форме (можно загрузить по этой ссылке), к которой добавить:

1) справку согласно установленной форме (можно загрузить по этой ссылке);

2) другие документы, которые, по мнению судьи, могут быть учтены при принятии решения (при наличии).

Срок подачи документов – 7 дней со дня публикации этого объявления.

Форма представления документов – бумажная или электронная.

Документы могут быть поданы судьей лично или отправлены по почте (в том числе по электронной).

«Документы принимаются по адресу Высшей квалификационной комиссии судей Украины:

почтовый адрес: 03110, г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9;

электронный адрес: [email protected].

Время для личного представления документов:

с понедельника по четверг с 08 ч 00 мин до 12 ч 00 мин и с 12 ч 45 мин до 16 ч 00 мин;

в пятницу с 08 ч 00 мин до 12 ч 00 мин и с 12 ч 45 мин до 15 ч 00 мин.

Сканированные изображения бумажных документов, направленных по почте, не позднее следующего дня со дня их направления необходимо отправить по электронному адресу: [email protected] со сканированным изображением документа, подтверждающего соответствующую отправку.

Судьи, желающие прислать документы по электронной почте, должны направить на электронный адрес Комиссии согласие и другие материалы в виде электронного документа (подписанные квалифицированной электронной подписью)», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВККС приняла решение о командировке 8 судей в Киевский окружной административный суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Гімон
    Микола Гімон
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Богдан Крикливенко
    Богдан Крикливенко
    керівник апарату Вищого антикорупційного суду
  • Ігор Лисак
    Ігор Лисак
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Костянтин Кравченко
    Костянтин Кравченко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду