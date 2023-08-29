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В парламенте появилось восемь проектов постановлений об отмене голосования за закон Руслана Стефанчука о правотворческой деятельности

Голосование за закон о правотворческой деятельности предлагают отменить – появилось восемь проектов постановлений.

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В парламенте появилось восемь проектов постановлений об отмене голосования за закон Руслана Стефанчука о правотворческой деятельности

12:34, 29 августа 2023
Голосование за закон о правотворческой деятельности предлагают отменить – появилось восемь проектов постановлений.
В парламенте появилось восемь проектов постановлений об отмене голосования за закон Руслана Стефанчука о правотворческой деятельности
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Голосование за закон о правотворческой деятельности предлагается отменить. В Верховной Раде на 29 августа зарегистрировано целых восемь проектов постановлений об отмене голосования за данный закон.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 24 августа Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 5707, внесенный спикером парламента Русланом Стефанчуком.

Среди прочего данный закон устанавливает срок в шесть месяцев для Правительства на подачу законопроекта о лоббизме и лоббистской деятельности. Отсчитывать срок будут со дня вступления в силу закона о правотворческой деятельности.

Закон вступает в силу дня, следующего за днем его опубликования, но вводится в действие через один год со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.

Итак, первым проект об отмене внес народный депутат от «Слуги народа» Георгий Мазурашу. Как отмечает он, «в принятом законопроекте есть нормы, фактически нарушающие право избранных народных депутатов на законодательную инициативу, то есть на внесение проектов законов на рассмотрение Верховной Рады Украины, хотя это является одним из главных механизмов реализации воли избирателей по инициированию в парламенте тех или иных законодательные изменения – в частности, в интересах граждан и страны в целом».

Также, по его мнению, поддержанные нормы «существенно усложняют для субъектов законодательной инициативы процедуру подачи на регистрацию проекта закона, а в определенных ситуациях и делают невозможным это, что в принципе нарушает право, в частности, народных депутатов Украины на законодательную инициативу».

Просит отменить данный закон и народный депутат от ЕС, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Принятие соответствующего решения произошло с нарушением требований Регламента Верховной Рады Украины, а именно ч. 1 статьи 117, которая предусматривает, что законопроект, подготовленный ко второму чтению, заключение главного комитета и другие сопроводительные документы к нему предоставляются народным депутатам Украины не позднее десяти дней до дня рассмотрения этого законопроекта на пленарном заседании Верховной Рады Украины.

Хотела отметить, что указанные документы были предоставлены народным депутатам Украины только 24.08.2023 года, то есть непосредственно в день рассмотрения законопроекта на пленарном заседании Верховной Рады Украины, что является грубым нарушением Регламента.

Соответственно, из-за нарушения установленного Регламентом срока предоставления документов, народные депутаты Украины были лишены возможности должным образом ознакомиться и проработать содержание сравнительной таблицы ко ІІ чтению, другим сопроводительным документам, а также должным образом подготовиться к рассмотрению законопроекта, как следствие, что могло привести к неучтению ряда важных предложений и поправок к данному законопроекту», - отмечает она в пояснениях к проекту постановления.

Кроме того, проекты об отмене голосования представили народные депутаты Алексей Гончаренко, Ирина Геращенко, Мария Ионова, Михаил Бондарь, София Федина и Ростислав Павленко.

Интересно, что ко второму чтению в данном законе была предусмотрена норма о государственной регистрации Минюстом актов Национального антикоррупционного бюро. Однако во время голосования данную поправку поставили в подтверждение и провалили.

Соответственно, госрегистрации будут подлежать приказы директора ДБР и некоторые приказы Генпрокурора, а приказы НАБУ – не будут подлежать.

Автор: Наталья Мамченко

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