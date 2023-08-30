Заробили мільйони гривень: СБУ на Чернігівщині викрила схему ухилення від призову на чолі з керівницею ЦНАПу

Очільниця ЦНАПу та троє спільників за суму від 2,5 тисячі доларів вони «допомагали» ухилянтам уникнути мобілізації на підставі фіктивних довідок.

Служба безпеки ліквідувала у Чернігівській області ще одну корупційну схему ухилення від призову, яка дозволяла чоловікам виїжджати за кордон. Про це повідомляє СБУ.

Організатором оборудки виявилась очільниця одного з міських центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП), яка залучила до незаконної діяльності ще трьох спільників.

«За суму від 2,5 тисячі доларів вони «допомагали» ухилянтам уникнути мобілізації на підставі фіктивних довідок для військовослужбовців, які виїжджають за кордон.

Потім, використовуючи ці підробки, фігуранти забезпечували своїх клієнтів дозволами на виїзд за кордон на постійне місце проживання», — йдеться у повідомленні.

Таким чином зловмисники «заробили» на мобілізації в умовах війни майже 4 млн у гривневому еквіваленті.

Зазначається, що для реалізації схеми її організаторка разом зі спільниками використовувала особисті зв’язки у місцевому військкоматі та міграційній службі.

«Встановлено, що для «немісцевих» клієнтів посадовиця ЦНАПу особисто займалась питаннями зміни адреси реєстрації. Це було необхідно, аби ухилянтів можна було поставити на облік і потім «списати» саме через місцевий військкомат.

При цьому двоє її спільників підшукували клієнтів серед потенційних призовників і діяли як посередники для передачі грошей за корупційні «послуги», — зазначили в СБУ.

Ще один фігурант – представник кримінального світу, який перебуває за кордоном і звідти координував діяльність учасників оборудки.

Під час обшуків за місцями проживання і роботи фігурантів виявлено:

готівку, одержану злочинним шляхом;

фальшиві довідки з військкомату;

комп’ютерну техніку із доказами злочинної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили всім чотирьом зловмисникам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Троє з них перебувають під вартою без права внесення застави. Ще один фігурант переховується від правосуддя за кордоном. Вирішується питання щодо оголошення його у міжнародний розшук.

Крім того, перевіряється причетність до оборудки посадовців місцевих військкоматів та міграційної служби.

Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

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