У Києві ресторани працюватимуть на годину довше

Київські кафе та ресторани з вересня працюватимуть до 23-00.

В Києві з 1 вересня заклади громадського харчування продовжать час роботи на одну годину – до 23:00. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Він нагадав, що з таким проханням до міської влади звернулися представники Національної ресторанної асоціації України. Адже рішення про обмеження роботи закладів до 22:00 було ухвалене, коли комендантська година в столиці розпочиналася о 23:00. Зараз же вона – з 00:00.

"Підприємці під час зустрічі з міською владою, де обгрунтовували доцільність такого рішення, наголошували, що подовження часу роботи закладів сприятиме поліпшенню економічної ситуації у столиці, створенню додаткових робочих місць, збільшенню надходжень від податків, зборів і платежів до бюджетів усіх рівнів", – повідомив Кличко.

Нагадаємо, що роботу кафе та ресторанів в Одесі та області також продовжили до 23:00.

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