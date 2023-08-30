В Киеве рестораны будут работать на час дольше

Киевские кафе и рестораны с сентября будут работать до 23:00.

В Киеве с 1 сентября заведения общественного питания продлят время работы на один час – до 23:00. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Он напомнил, что с такой просьбой к городским властям обратились представители Национальной ресторанной ассоциации Украины. Ведь решение об ограничении работы заведений до 22:00 было принято, когда комендантский час в столице начинался в 23:00. Сейчас он – с 00:00.

"Предприниматели во время встречи с городскими властями, где обосновывали целесообразность такого решения, отмечали, что продление времени работы заведений будет способствовать улучшению экономической ситуации в столице, созданию дополнительных рабочих мест, увеличению поступлений от налогов, сборов и платежей в бюджеты всех уровней", - сообщил Кличко.

Напомним, что работу кафе и ресторанов в Одессе и области также продлили до 23:00.

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