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  1. Суд инфо

Отложение рассмотрения дела и перерыв в судебном заседании – что нужно знать

14:36, 30 августа 2023
Что может служить основаниями для отложения рассмотрения дела.
Отложение рассмотрения дела и перерыв в судебном заседании – что нужно знать
Изображение: freepik.com
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Отложение рассмотрения дела – это перенос судебного заседания с назначением на другую дату. Отложение может произойти в связи с невозможностью рассмотрения дела по определенным причинам, например, неявки участников.

Объявлением перерыва в судебном заседании предусматривается возможность слушания дела в этом же судебном заседании. Перерыв может объявляться на определенное время или без такого (например, до возобновления электроснабжения, до окончания оказания медпомощи и т.п.).

Як розповіли у пресслужбі Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області, у цивільному судочинстві  відкладення розгляду справи або перерва у судовому засіданні передбачені ст. 240 ЦПК України.

Підставами для відкладення розгляду справи можуть бути:

  • неявка в судове засідання учасника справи, щодо якого відсутні відомості про вручення йому повідомлення про дату, час і місце судового засідання
  • перша неявка в судове засідання учасника справи, якого повідомлено про дату, час і місце судового засідання, якщо він повідомив про причини неявки, які судом визнано поважними;
  • виникнення технічних проблем, що унеможливлюють участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції, крім випадків, коли судове засідання може відбутися без участі такої особи;
  • необхідність витребування нових доказів, у випадку коли учасник справи обґрунтував неможливість заявлення відповідного клопотання в межах підготовчого провадження;
  • якщо суд визнає потрібним, щоб сторона, яка подала заяву про розгляд справи за її відсутності, дала особисті пояснення.

Якщо спір, розгляд якого по суті розпочато, не може бути вирішено в даному судовому засіданні, судом може бути оголошено перерву, тривалість якої визначається відповідно до обставин, що її викликали, з наступною вказівкою про це в рішенні або ухвалі.

Якщо розгляд справи було відкладено, суд продовжує провадження у справі зі стадії, на якій розгляд справи було відкладено. У випадку відкладення розгляду справи під час її розгляду по суті суд може почати розгляд справи по суті спочатку.

Позивач або відповідач можуть завчасно подати до канцелярії суду клопотання про відкладення розгляду справи.

При оголошенні перерви наступне судове засідання не розпочинається спочатку, а продовжується з того етапу, на якому було оголошено перерву.

У кримінальному судочинстві відкладення розгляду справи здійснюється з ініціативи суду чи за клопотанням учасників кримінального провадження.

Суд відкладає судовий розгляд внаслідок:

  • неприбуття сторони або інших учасники кримінального провадження (ст. 323-326 КПК України)
  • неприбуття сторони або інших учасників кримінального провадження;
  • складення та погодження прокурором процесуальних документів щодо відмови від підтримання, зміни або висунення додаткового обвинувачення;
  • підготовки захисту обвинуваченого від зміненого чи додаткового обвинувачення;
  • підготовки потерпілого для підтримання обвинувачення в суді, якщо прокурор відмовився від підтримання державного обвинувачення;
  • проведення дослідження речових доказів за місцем їх знаходження, огляду на місці;
  • проведення експертизи у випадках та порядку, передбачених статтею 332 КПКУ;
  • надання доступу до речей чи документів або доручення проведення слідчих (розшукових) дій у випадках та порядку, передбачених статтею 333 КПКУ.

Також суд відкладає розгляд справи у зв′язку з необхідністю заміни судді (у результаті задоволення заяви про відвід судді чи з інших причин).

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