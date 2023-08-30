«Голливудские перегоны» на границе: пограничники со стрельбой задержали уклонистов, видео

Один из организаторов схемы, устроивший перегоны на границе, скрылся.

В Черновицкой области на границе с Румынией пограничники перекрыли канал незаконного трансфера лиц через границу. В двух машинах организаторы схемы пытались провезти уклонистов. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

«2 автомобиля, уклонисты, 2 организатора. На эту схему пограничники вышли по предварительной информации: деньги-граница-Румыния», - говорится в сообщении.

В одном из транспортных средств обнаружили одного из организаторов «схемы» и троих уклонистов.

В то же время водитель другого авто решил устроить «голливудские» перегоны, которые сопровождались выстрелами в воздух. После этого последний бросил авто и скрылся. Сейчас второго организатора «схемы» ищут.

«За попытку незаконного пересечения границы задержанным придется отвечать», - добавили в ГПСУ.

Ранее сообщалось, что на Виннитчине задержали 19-летнего юношу с детским надувным матрасом, который планировал добраться до Молдовы.

Также мы писали, что иностранка пыталась вывезти из Украины уклониста - спрятала в нише для запаски.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.