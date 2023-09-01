Главе российского ЦИК Памфиловой объявили подозрение за подготовку фейковых «выборов» на временно оккупированных территориях

Как стало известно, Кремль планирует провести фейковый плебисцит во временно захваченных районах Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей в первой половине сентября.

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении главе ЦИК рф, которая готовит фейковые "выборы" во временно оккупированных регионах Украины.

Отмечается, что Кремль планирует провести фейковый плебисцит в первой половине сентября.

«Таким образом, Памфилова способствует высшему военно-политическому руководству рф в «легализации» оккупационного режима во временно захваченных регионах нашего государства. К преступной деятельности глава Центризбиркома рф привлекла своего заместителя – Николая Булаева и секретаря российского ведомства Наталью Бударину», — говорится в сообщении СБУ.

Как сообщается, все трое выполняют задачи Кремля по созданию "внешней" видимости "избирательного процесса" во временно захваченных районах Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Для этого создают там оккупационные «теризбиркомы», в состав которых привлекают местных предателей и коллаборантов.

Отмечается, что следующей задачей фигурантов под руководством Памфиловой является полный подлог результатов псевдовыборов в пользу марионеточных «кандидатов», выдвигаемых Кремлем.

Чтобы «нарисовать» нужное количество «голосов», руководство ЦИК рф будет использовать свой «опыт» организации фейковых плебисцитов в оккупированной части Украины в 2022 году.

Тогда российская чиновница вместе со своими подчиненными проводила незаконные референдумы по «присоединению» к рф захваченных территорий на юге и востоке нашего государства.

СБУ сообщила Памфиловой, Булаеву и Будариной о подозрении по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Поскольку фигуранты находятся за пределами Украины, принимается комплекс мер по их привлечению к ответственности.

Злоумышленникам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.