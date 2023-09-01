Єврокомісії підтримала оновлену вакцину Pfizer проти Covid-19

Оновлена вакцина Pfizer від нових варіантів Covid-19 безпечна навіть для малюків від 6 місяців.

Джерело фото: European Public Health Alliance

Європейська комісія схвалила третю версію вакцини проти Covid-19, розроблену компанією BioNTech-Pfizer. Оновлена вакцина, Comirnaty XBB.1.5-adapted, створена з метою відповіді на нові варіанти Covid-19 та може бути використана для дорослих, дітей і навіть немовлят від 6 місяців, – повідомила пресслужба Єврокомісії.

Згідно із пресрелізом, рішення про надання дозволу було прийняте швидше, щоб дати можливість країнам Європейського Союзу краще підготуватися до майбутніх кампаній з вакцинації. Єврокомісарка з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес висловила думку, що Covid-19 буде циркулювати паралельно з сезонним грипом протягом осінньо-зимового сезону.

За останніми даними Європейського центру з профілактики та контролю захворювань (ECDC), кількість нових випадків Covid-19 в Європейському Союзі зростає, проте процент інфікування залишається на низькому рівні.

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