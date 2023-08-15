Когда человеку с инвалидностью может быть отказано в трудоустройстве: разъяснение

Когда по заключению МСЭК состояние здоровья препятствует выполнению профессиональных обязанностей, угрожает здоровью и безопасности труда других лиц, лицу с инвалидностью может быть отказано в работе.

Центральное межрегиональное управление Государственной службы по трудам разъяснило, когда лицу с инвалидностью может быть отказано в трудоустройстве.

Согласно ст. 17 Закона Украины «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине», отказ в заключении трудового договора или в продвижении по службе, увольнение по инициативе администрации, перевод лица с инвалидностью на другую работу без его согласия по мотивам инвалидности не допускается, за исключением случаев , когда по заключению медико-социальной экспертизы состояние его здоровья препятствует выполнению профессиональных обязанностей, угрожает здоровью и безопасности труда других лиц, или продолжение трудовой деятельности или изменение ее характера и объема чревато ухудшением здоровья лиц с инвалидностью.

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