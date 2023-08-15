Данные о новорожденных будут сразу вносить в Государственный реестр налогоплательщиков при использовании еМалятко

В случае использования услуги еМалятко, данные о ребенке сразу получают в Государственной налоговой службе.

Взамен экспериментальному проекту Правительство приняло постоянный порядок предоставления услуги еМалятко.

Теперь для того, чтобы получить услугу «еМалятко», и зарегистрировать рождение ребенка, необходимо сразу обязательно выбрать услуги, определенные подпунктами 1, 4—6 пункта 3 Порядка предоставления комплексной электронной публичной услуги «еМалятко», утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 11 августа 2023 г. № 853, а именно:

регистрация в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков;

внесение информации о ребенке в Единый государственный демографический реестр с автоматическим формированием уникального номера записи в нем;

внесение сведений о ребенке в Реестр пациентов в электронной системе здравоохранения (кроме случаев, когда в отношении ребенка судом принято решение об установлении факта рождения ребенка).

На выбор родителям предлагается получить следующие услуги:

декларирование места жительства ребенка;

назначение пособия при рождении ребенка;

предоставление денежной компенсации стоимости единовременной натуральной помощи «пакет малыша».

«Услуга «Малятко» предоставляется при условии обязательного избрания услуг, определенных подпунктами 1, 4—6 пункта 3 настоящего Порядка. В случае, когда в отношении ребенка судом принято решение об установлении факта рождения ребенка, услуга, определенная подпунктом 4 пункта 3 этого Порядка, не предоставляется», - говорится в Порядке.

Послуга «єМалятко» надається, якщо:

батьки дитини є громадянами України;

щодо дитини було видано медичний висновок про народження чи медичне свідоцтво про народження (форма № 103/о) або судом ухвалене рішення про встановлення факту народження дитини;

на момент подання заяви народження дитини не зареєстровано органом державної реєстрації актів цивільного стану.

Послуга «єМалятко» надається виключно за бажанням батьків дитини чи одного з них шляхом подання заяви про державну реєстрацію народження.

У разі коли відомості про батька дитини вносяться до Державного реєстру актів цивільного стану громадян за заявою матері дитини відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу, отримання послуги «єМалятко» здійснюється лише за заявою матері.

Заявник може подати заяву одним з таких способів:

особисто через Портал Дія;

через центр надання адміністративних послуг;

безпосередньо до відділу державної реєстрації актів цивільного стану;

у закладі охорони здоров’я, що надає медичну допомогу при пологах, за умови співробітництва відділу державної реєстрації актів цивільного стану та закладу охорони здоров’я на основі відповідного меморандуму.

У разі надання послуги щодо реєстрації дитини у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків обирається адреса проживання дитини за умови різного задекларованого/зареєстрованого місця проживання матері і батька.

Послуга щодо внесення інформації про дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з автоматичним формуванням унікального номера запису в ньому надається лише у разі, коли батьки дитини на момент її народження є громадянами України та інформація про яких чи одного з них внесена до Єдиного державного демографічного реєстру.

Для внесення інформації про дитину до Єдиного державного демографічного реєстру в інформаційно-комунікаційній системі ДМС формується заява-анкета для внесення інформації до Демографічного реєстру.

Ідентифікація дитини здійснюється автоматично за даними інформаційно-комунікаційної системи ДМС на підставі відомостей, отриманих відповідно до цього Порядку, після завершення якої формується унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі.

У разі надання послуги щодо декларування місця проживання дитини, якщо задеклароване/зареєстроване місце проживання матері та батька різне, обирається адреса задекларованого/зареєстрованого місця проживання одного із батьків.

Згода батьків на декларування місця проживання дитини за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання одного із батьків підтверджується електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, що накладається на заяву. Декларування місця проживання дитини здійснюється відповідно до законодавства у сфері декларування та реєстрації місця проживання.

Послуга щодо декларування місця проживання дитини надається лише у разі належності обох батьків до громадянства України на момент народження дитини та місце проживання яких задекларовано/ зареєстровано в Україні.

У разі коли відомості про батька дитини внесено до Державного реєстру актів цивільного стану громадян за заявою матері дитини відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, декларування місця проживання дитини здійснюється за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання матері дитини.

Для отримання допомоги за послугами щодо призначення допомоги при народженні дитини та призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, додатково зазначаються:

1) відомості про отримувача допомоги, який претендує на призначення допомоги (мати/батько, фактичне місце проживання (у разі потреби) отримувача допомоги);

2) відомості про спосіб отримання допомоги (номер поточного рахунка із спеціальним режимом використання “єПідтримка”).

Для отримання послуги щодо надання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2022 р. №204 «Про особливості призначення та використання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” на період введення воєнного стану» на період введення воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення чи скасування отримувач за бажанням зазначає номер поточного рахунка із спеціальним режимом використання “єПідтримка”, відкритий в акціонерному товаристві комерційний банк “ПриватБанк”.

У разі обрання послуг, зазначених у цьому пункті, під час подання заяви одним з батьків та вибору отримувачем допомоги другого з батьків така заява підписується також тим з батьків, хто отримуватиме допомогу, у разі подання заяви у паперовій формі або згода другого з батьків надається шляхом накладення електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, якщо заява подається в електронній формі.

Заява, що формується особисто заявником засобами Порталу Дія, підписується батьками/одним з батьків дитини шляхом накладення електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису заявника.

Заява реєструється у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян у день надходження або на наступний робочий день у разі надходження заяви у неробочий час.

Уповноважена особа закладу охорони здоров’я, центру надання адміністративних послуг згідно з умовами меморандуму про співробітництво забезпечує передачу документів, необхідних для надання послуги “єМалятко”, до відділу державної реєстрації актів цивільного стану в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці на розгляд та зберігання.

Складення та/або подання будь-яких додаткових заяв чи документів для отримання послуг, визначених пунктом 3 цього Порядку, під час надання послуги “єМалятко” не вимагається, крім:

медичного свідоцтва про народження (форма № 103/о);

документа, що підтверджує сплату адміністративного збору у випадках, визначених законом (у разі, коли оплата не здійснювалася за допомогою засобів Порталу Дія під час формування заяви перед її поданням);

заяви матері та батька дитини про визнання батьківства (у разі подання заяви одним із батьків така згода надається шляхом підписання заяви другим з батьків, якщо заява подається в паперовій формі, або згода другого з батьків надається шляхом накладання електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, якщо заява подається в електронній формі);

письмової згоди одного з батьків про присвоєння дитині прізвища, якщо батьки мають різні прізвища (у разі подання заяви одним із батьків така згода надається шляхом підписання заяви другим з батьків, якщо заява подається в паперовій формі, або згода другого з батьків надається шляхом накладення електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, якщо заява подається в електронній формі);

письмової згоди одного з батьків за умови різного задекларованого/ зареєстрованого місця проживання матері та батька (у разі подання заяви одним із батьків така згода надається шляхом підписання заяви другим з батьків, якщо заява подається в паперовій формі, або згода другого з батьків надається шляхом накладення електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, якщо заява подається в електронній формі).

Судове рішення про встановлення факту народження дитини в електронній формі надходить з Єдиного державного реєстру судових рішень до Порталу Дія відповідно до порядку інформаційної взаємодії, визначеного Мінцифри разом з ДСА.

Медичний висновок про народження в електронній формі надходить за сформованим запитом до Порталу Дія через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів “Трембіта” в процесі отримання послуги “єМалятко” відповідно до Порядку формування та видачі медичних висновків про народження в Реєстрі медичних висновків електронної системи охорони здоров’я, затвердженого наказом МОН від 18 вересня 2020 р. № 2136.

Відповідний відділ державної реєстрації актів цивільного стану, до якого подано заяву, забезпечує внесення відомостей про дитину та про батьків (одного з них) до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Відомості з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про дитину та батьків/одного з батьків автоматично надсилаються засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів “Трембіта” до:

1) ДМС — для внесення інформації про дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з автоматичним формуванням та отриманням унікального номера запису в ньому — шляхом електронної інформаційної взаємодії між Державним реєстром актів цивільного стану громадян та Єдиним державним демографічним реєстром засобами центральної підсистеми єдиної інформаційної системи МВС;

2) ДПС — для отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків — шляхом електронної інформаційної взаємодії між Державним реєстром актів цивільного стану громадян та Державним реєстром фізичних осіб — платників податків.

Відомості про присвоєння унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі та реєстраційного номера облікової картки платника податків в режимі реального часу передаються до Державного реєстру актів цивільного стану громадян та відображаються у відповідному актовому записі та свідоцтві про народження.

Через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів “Трембіта” до електронної системи охорони здоров’я надсилається інформація для внесення запису про дитину до Реєстру пацієнтів.

За результатами надання послуг в рамках послуги “єМалятко” посадова особа відділу державної реєстрації актів цивільного стану видає свідоцтво про народження та у разі потреби витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України у відділі державної реєстрації актів цивільного стану або надсилає до закладу охорони здоров’я/центру надання адміністративних послуг чи заявнику рекомендованим поштовим відправленням коштом заявника.

Інформування заявника про результати надання послуг, визначених пунктом 3 цього Порядку, під час надання послуги “єМалятко” здійснюється засобами Порталу Дія.

У разі коли за результатом надання послуг, визначених пунктом 3 цього Порядку, відповідно до законодавства передбачено видачу документа, за вибором заявника такий документ може бути отриманий у відповідному державному органі, органі місцевого самоврядування, який надавав таку послугу, або у разі подання заяви через центр надання адміністративних послуг чи у закладі охорони здоров’я, що надає медичну допомогу при пологах, — у відповідному центрі надання адміністративних послуг чи у закладі охорони здоров’я або не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня надання послуги надісланий заявникові рекомендованим поштовим відправленням коштом заявника.

Автор: Наталья Мамченко

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