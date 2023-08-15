Пытался «откосить» от военной службы: мукачевец получил 3 года лишения свободы

Мукачевец, который умышленно уклонился от службы в ВСУ, получил приговор – 3 года за решеткой.

Суд признал жителя Мукачево виновным в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации в особый период (ст. 336 УК Украины) и назначил наказание в виде трех лет заключения, – сообщает Закарпатская областная прокуратура.

Во время суда прокурор доказал, что мукачевец прошел необходимый медосмотр в ТЦК и СП, по результатам которого признан годным к военной службе. Однако, после получения повестки на дальнейшую отправку в воинскую часть, предоставил письменное заявление об отказе от призыва в ряды ВСУ. Мотивировал это рядом причин личного характера и собственными убеждениями, содержание которых не уточнял.

Однако сам обвиняемый изложил собственную версию событий перед судом и вину не признал.

Мукачевский горрайонный суд принял решение о лишении свободы гражданина. Продолжается время на апелляционное обжалование приговора.

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