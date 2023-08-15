Намагався «відкосити» від військової служби: мукачівець отримав 3 роки позбавлення волі

Мукачівець, що умисно ухилився від служби в ЗСУ, отримав вирок – 3 роки за ґратами.

Суд визнав жителя Мукачева винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації в особливий період (ст. 336 КК України) та призначив покарання у вигляді трьох років ув’язнення, – повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

Під час суду, прокурор довів, що мукачівець пройшов необхідний медогляд у ТЦК та СП, за результатами якого визнаний придатним до військової служби. Однак, після отримання повістки на подальшу відправку до військової частини, надав письмову заяву про відмову від призову до лав ЗСУ. Мотивував це рядом причин особистого характеру та власними переконаннями, зміст яких не уточнював.

Однак сам обвинувачений виклав власну версію подій перед судом і вину не визнав.

Мукачівський міськрайонний суд прийняв рішення щодо позбавлення волі громадянина. Триває час на апеляційне оскарження вироку.

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