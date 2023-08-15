Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Вимкнення сервісу авторизації id.court.gov.ua ніяк не впливає на авторизацію і роботу Електронного суду

Авторизуватися в Електронному суді можна через веб-портал Дії.

Почекають ще: Рада суддів вирішила, що питання долі суддів вищих спецсудів та ВСУ розглядати не варто

Минуло вже 6 років, рішення КСУ та ЄСПЛ, однак ані у парламенті, ані в РСУ не поспішають вирішити долю суддів Верховного Суду України та вищих спецсудів.

Суддя Верховного Суду Лілія Катеринчук звільнилась у відставку

Відставки суддів Верховного Суду не припиняються.

Заступник Сальнікова Максим Пампура – фігурант справи про вирішення питань у ВС за «пятерочку», продовжує керувати питаннями судової влади

Заступник голови Судової адміністрації Максим Пампура, який їздив на зустріч щодо вирішення справи у Верховному Суді за «пятерочку», після відсторонення Олексія Сальнікова фактично отримав карт-бланш на вирішення питань у судовій системі, включно з питаннями заповнення суддівських вакансій.

ВАКС необхідно пришвидшити темпи винесення вироків – НАБУ

У НАБУ вважають ВАКС складовою «системі протистояння топ-корупції».

  1. В Україні

Київ «забув» віднести 400 історичних будівель до пам’яток культурної спадщини, — Шуляк

19:17, 15 серпня 2023
У Раді ініціюють депутатське звернення до КМДА щодо цієї ситуації та чекають на офіційне пояснення, чому вісім років місцева влада ігнорувала це питання.
Київ «забув» віднести 400 історичних будівель до пам’яток культурної спадщини, — Шуляк
Місце на якому стояв 200-річний будинок. Фото Ксенії Семенової

Київ «забув» віднести 400 історичних будівель до пам’яток культурної спадщини. Про це заявила очільниця Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

За її словами, знесений на Подолі 200-річний будинок по вул. Ярославська, 13-Б не отримав статусу пам’ятки культурної спадщини, попри отриману рекомендацію Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень Міністерства культури України ще у 2015 році.

«Ще 8 років тому Науково-дослідний інститут пам’яткоохоронних досліджень рекомендував віднести 415 об’єктів до щойновиявлених об’єктів культурної спадщини, серед них і будівля по вул. Ярославська, 13-Б. Однак досі КМДА не знайшло часу надати будинку статусу пам’ятки культурної спадщини або щойновиявленого об’єкта культурної спадщини і віднести під протекторат держави», –наголосила Шуляк.

За її словами, щойно знесена будівля не потрапила до жодного з наявних реєстрів пам’яток культурної спадщини. Йдеться про Перелік пам’яток культурної спадщини національного значення, занесених до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, Перелік пам’яток культурної спадщини місцевого значення, занесених до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та Перелік щойновиявлених об’єктів культурної спадщини.

До того ж перелік щойновиявлених об’єктів культурної спадщини Києва на офіційному сайті КМДА відсутній, а це, зауважила голова партії, порушення частини другої статті 14 Закону України «Про охорону культурної спадщини» та ігнорування КМДА свого обов’язку.

Очільниця профільного комітету заявила, що ініціює депутатське звернення до КМДА щодо цієї ситуації та чекає на офіційне пояснення, чому вісім років місцева влада ігнорувала це питання.

«Треба розуміти: якщо органи охорони культурної спадщини не будуть вести системну роботу щодо захисту об’єктів культурної спадщини стосовно надання об’єктам, які мають історичну або культурну цінність, охоронного статусу (пам’ятки культурної спадщини або щойно виявленого об’єкта культурної спадщини), жоден законопроєкт не допоможе», – резюмувала Шуляк.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео