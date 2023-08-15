Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Судья Верховного Суда Лилия Катеринчук уволилась в отставку

Отставки судей Верховного Суда не прекращаются.

Заместитель Сальникова Максим Пампура – фигурант дела о решении вопросов в ВС за «пятерочку», продолжает руководить вопросами судебной власти

Заместитель председателя Судебной администрации Максим Пампура, ездивший на встречу по решению дела в Верховном Суде за «пятерочку», после отстранения Алексея Сальникова фактически получил карт-бланш на решение вопросов в судебной системе, включая вопросы заполнения судейских вакансий.

ВАКС необходимо ускорить темпы вынесения приговоров – НАБУ

В НАБУ считают ВАКС составляющей «системы противодействия топ-коррупции».

Умышленное убийство, совершенное в состоянии сильного душевного волнения: Верховный Суд определил, что кроме физиологического аффекта имеют значение другие эмоциональные состояния

Если в заключении судебно-психологической экспертизы констатировано отсутствие именно физиологического аффекта, это еще не свидетельствует об отсутствии других проявлений состояния сильного душевного волнения - Кассационный уголовный суд.

Верховной Раде будет предложен новый законопроект об академической добропорядочности – планируется регистрировать до конца августа

В Комитете образования подготовили новый законопроект по академической добропорядочности.

  1. В Украине

Киев «забыл» отнести 400 исторических построек к памяткам культурного наследия, — Шуляк

19:17, 15 августа 2023
В Раде инициируют депутатское обращение в КГГА по поводу этой ситуации и ждут официального объяснения, почему восемь лет местные власти игнорировали этот вопрос.
Киев «забыл» отнести 400 исторических построек к памяткам культурного наследия, — Шуляк
Место, на котором стоял 200-летний дом. Фото Ксении Семеновой

Киев «забыл» отнести 400 исторических построек к памяткам культурного наследия. Об этом заявила глава Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

По ее словам, снесенный на Подоле 200-летний дом по ул. Ярославская, 13-Б не получил статус памятника культурного наследия, несмотря на полученную рекомендацию Научно-исследовательского института памятникоохранных исследований Министерства культуры Украины еще в 2015 году.

«Еще 8 лет назад Научно-исследовательский институт памятникоохранных исследований рекомендовал отнести 415 объектов к вновь открывшимся объектам культурного наследия, среди них и здание по ул. Ярославская, 13-Б. Однако до сих пор КГГА не удосужилась предоставить зданию статус памятника культурного наследия или вновь выявленного объекта культурного наследия и отнести под протекторат государства», – подчеркнула Шуляк.

По ее словам, только снесенное здание не попало ни в один из имеющихся реестров памятников культурного наследия. Речь идет о Перечне памятников культурного наследия национального значения, занесенных в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, Перечень памятников культурного наследия местного значения, занесенных в Государственный реестр недвижимых памятников Украины и Перечень вновь выявленных объектов культурного наследия.

К тому же перечень вновь выявленных объектов культурного наследия Киева на официальном сайте КГГА отсутствует, а это, отметила председатель партии, нарушение части второй статьи 14 Закона Украины «Об охране культурного наследия» и игнорирование КГГА своей обязанности.

Глава профильного комитета заявила, что инициирует депутатское обращение в КГГА по поводу этой ситуации и ожидает официального объяснения, почему восемь лет местные власти игнорировали этот вопрос.

«Нужно понимать: если органы охраны культурного наследия не будут вести системную работу по защите объектов культурного наследия относительно предоставления объектам, имеющим историческую или культурную ценность, охранного статуса (достопримечательности культурного наследия или только что обнаруженного объекта культурного наследия), ни один законопроект не поможет», – резюмировала Шуляк.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео