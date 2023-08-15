Киев «забыл» отнести 400 исторических построек к памяткам культурного наследия, — Шуляк

В Раде инициируют депутатское обращение в КГГА по поводу этой ситуации и ждут официального объяснения, почему восемь лет местные власти игнорировали этот вопрос.

Место, на котором стоял 200-летний дом. Фото Ксении Семеновой

Киев «забыл» отнести 400 исторических построек к памяткам культурного наследия. Об этом заявила глава Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

По ее словам, снесенный на Подоле 200-летний дом по ул. Ярославская, 13-Б не получил статус памятника культурного наследия, несмотря на полученную рекомендацию Научно-исследовательского института памятникоохранных исследований Министерства культуры Украины еще в 2015 году.

«Еще 8 лет назад Научно-исследовательский институт памятникоохранных исследований рекомендовал отнести 415 объектов к вновь открывшимся объектам культурного наследия, среди них и здание по ул. Ярославская, 13-Б. Однако до сих пор КГГА не удосужилась предоставить зданию статус памятника культурного наследия или вновь выявленного объекта культурного наследия и отнести под протекторат государства», – подчеркнула Шуляк.

По ее словам, только снесенное здание не попало ни в один из имеющихся реестров памятников культурного наследия. Речь идет о Перечне памятников культурного наследия национального значения, занесенных в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, Перечень памятников культурного наследия местного значения, занесенных в Государственный реестр недвижимых памятников Украины и Перечень вновь выявленных объектов культурного наследия.

К тому же перечень вновь выявленных объектов культурного наследия Киева на официальном сайте КГГА отсутствует, а это, отметила председатель партии, нарушение части второй статьи 14 Закона Украины «Об охране культурного наследия» и игнорирование КГГА своей обязанности.

Глава профильного комитета заявила, что инициирует депутатское обращение в КГГА по поводу этой ситуации и ожидает официального объяснения, почему восемь лет местные власти игнорировали этот вопрос.

«Нужно понимать: если органы охраны культурного наследия не будут вести системную работу по защите объектов культурного наследия относительно предоставления объектам, имеющим историческую или культурную ценность, охранного статуса (достопримечательности культурного наследия или только что обнаруженного объекта культурного наследия), ни один законопроект не поможет», – резюмировала Шуляк.

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