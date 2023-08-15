Правительство ограничило максимальный размер помощи одному субъекту микропредпринимательства

Сделал это Кабмин почему-то постановлением по вопросам предоставления комплексной электронной публичной услуги «еМалятко».

11 августа Кабмин утвердил Порядок предоставления комплексной электронной публичной услуги «еМалятко».

При этом он данным постановлением внес изменения в постановление КМУ от 1 августа 2023 г. №822 «Некоторые вопросы оказания помощи в рамках программы международной технической помощи «EU4Business: конкурентоспособность и интернационализация МСП», заменив слова «тыс. гривен» на «гривен».

Так, 1 августа КМУ определил, что общий фонд помощи в рамках программы международной технической помощи EU4Business: конкурентоспособность и интернационализация МСП для субъектов микропредпринимательства рассчитан на 750 субъектов микропредпринимательства. Максимальный размер пособия одному субъекту микропредпринимательства не может превышать 180 000 тыс. гривен.

Теперь этот максимальный размер не сможет быть больше 180 тысяч грн.

Автор: Наталья Мамченко

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