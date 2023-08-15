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  1. В Украине

Как выглядит «Мрия» спустя 1,5 года: фото

15:12, 15 августа 2023
Появились свежие кадры самолета Ан-225 «Мрия» после полного уничтожения армией рф.
Как выглядит «Мрия» спустя 1,5 года: фото
Источник фото: Игорь Лесив, aerovokzal.net

С крупнейшего грузового самолета мира Ан-225 «Мрия», которую оккупанты уничтожили в начале вторжения, в феврале 2022 года, в Гостомеле, специалисты государственного предприятия «Антонов» снимают запчасти. Детали впоследствии смогут использовать при строительстве нового авиалайнера, – сообщает Avianews.

Представлены кадры современного вида «Мрии» после тотального повреждения самолета. Больше всего пораженной частью самолета стала носовая секция во время боевых действий. Пожар вызвал уничтожение кабины пилотов вместе со всем оборудованием, носовой части фюзеляжа, двигателя, шасси и части крыла.

Крыло и хвостовое оперение с Ан-225 были сняты. Они могут быть использованы при строительстве нового самолета Ан-225, а двигатели с самолета уже работают в течение нескольких месяцев. «Мрия» оснащена шестью двигателями Д-18Т, аналогичными, которые используются на транспортных самолетах Ан-124 «Руслан» от ГП «Антонов».

 

Источник фото: Игорь Лесив, aerovokzal.net

 

Ранее мы писали какой будет новая «Мрия».

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