Дополнительный отпуск участникам боевых действий: как предоставлять и компенсировать

Дополнительный отпуск участникам боевых действий предоставляется вне зависимости от стажа работы.

Южное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъяснило нюансы выплаты денежной компенсации за неиспользованный дополнительный отпуск как участника боевых действий при увольнении.

Виды ежегодных отпусков приведены пунктом 1 части 1 статьи 4 Закона Украины "Об отпусках". К ним относятся: ежегодный основной отпуск, дополнительный отпуск за работу с вредными и тяжелыми условиями труда, дополнительный отпуск за особый характер труда, другие дополнительные отпуска, предусмотренные законодательством.

Предоставление участникам боевых действий, инвалидам войны, статус которых определен Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», дополнительный отпуск с сохранением заработной платы продолжительностью 14 календарных дней в год предусмотрено статьей 77-2 КЗоТ Украины, статьей 16-2 Закона Украины "Об отпусках" и пунктом 12 статьи 12 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Выплата денежной компенсации за неиспользованные дни по другим видам дополнительных отпусков статьей 83 КЗоТ Украины и статьей 24 Закона Украины "Об отпусках" не предусмотрена.

Согласно статье 83 КЗоТ Украины, статьей 24 Закона Украины «Об отпусках» денежная компенсация за неиспользованный отпуск может быть взыскана по требованию работника за все дни неиспользованного им основного и дополнительного ежегодного отпуска и дополнительного отпуска для работников, имеющих детей, только в случае его с работы, а во время нее – только часть этих отпусков при условии, что продолжительность предоставленных ему при этом ежегодного и дополнительного отпусков составляет не менее 24 календарных дней и что работник не является лицом в возрасте до 18 лет. Остальные, кроме указанных, отпуска предоставляются только по назначению и денежной компенсации заменяться не могут.

Дополнительный отпуск участникам боевых действий, определенный 77-2 КЗоТ Украины, статьей 16-2 Закона Украины «Об отпусках», не относится к категории ежегодных отпусков, а следовательно, на нее не распространяются нормы, предусмотренные для ежегодных отпусков.

Дополнительный отпуск участникам боевых действий предоставляется в календарном году, а не за рабочий год, то есть вне зависимости от стажа работы. Оплата такого отпуска производится за счет предприятия, а для его получения статус работника должен быть подтвержден соответствующим удостоверением участника боевых действий или инвалида войны.

В случае неиспользования указанного дополнительного отпуска его нельзя перенести на следующий календарный год, нельзя продлить в случае болезни работника и делить на части. Следовательно, законодательством не предусмотрена возможность замены указанного дополнительного отпуска денежной компенсацией.

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