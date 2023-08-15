Кабмин расширил основания эвакуации автомобилей – теперь забрать авто смогут за остановку на месте для электрокаров

А заблокировать колеса – в случае использования номеров ВСУ без соответствующих оснований.

Полиция сможет заблокировать автомобили лиц, незаконно установивших себе номера ВСУ, Нацгвардии или вообще не имеющих номерных знаков. А эвакуация будет возможна в случае, если вы разместили свой автомобиль на стоянке для электрокаров.

Соответствующие изменения Правительство внесло постановлением от 11 августа, которым расширило основания для эвакуации транспортных средств (постановление №855).

Так, в Порядке временного задержания работниками уполномоченных подразделений Национальной полиции транспортных средств и их хранения, утвержденном постановлением КМУ от 17 декабря 2008 г. № 1102, внесены следующие изменения.

Временное задержание транспортного средства производится полицейским в случае наличия у него оснований считать, что водителем совершено нарушение, предусмотренное частями первой - четвертой, шестой и седьмой статьи 121, статьей 121-3, частями третьей, пятой - седьмой статьи 122 (в части нарушения правил остановки, стоянки, создающие препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения, нарушение правил остановки или стоянки на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой, на которых разрешена остановка или стоянка только транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, перевозящих лиц с инвалидностью или на местах, предназначенных для остановки, стоянки, парковки транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями (одним или несколькими), статьями 122-5, 124, 126, частями первой - четвертой статьи 130, статьями 132-1, 206-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Следовательно, возможность эвакуации распространят на основания, определенные ч. 6 и ч. 7 ст. 122, а именно:

Остановка или стоянка транспортных средств на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой, на которых разрешена остановка или стоянка только транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, перевозящие лиц с инвалидностью (кроме случаев вынужденной стоянки), а также создание препятствий водителям с инвалидностью или водителям, перевозящим лиц с инвалидностью, в остановке или стоянке управляемых ими транспортных средств, неправомерное использование на транспортном средстве опознавательного знака «Водитель с инвалидностью».

Остановка или стоянка транспортных средств на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками и/или дорожной разметкой, на которых разрешена остановка или стоянка только транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями (одним или несколькими), а также создание препятствий водителям транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями (одним или несколькими), в остановке или стоянке.

А временная блокировка будет возможно в случае совершения водителем нарушения, предусмотренного статьей 121-3 КоАП, а именно:

Управление или эксплуатация транспортного средства без номерного знака, с номерным знаком, не принадлежащим этому средству или не соответствующего установленным образцам или требованиям, с номерным знаком, закрепленным в не установленном для этого месте, перевернутым или неосвещенным, закрытым другими предметами (в том числе прозрачными), с нанесением покрытия или применением материалов, препятствующих или усложняющих его идентификацию, загрязненным номерным знаком, если такая загрязненность не позволяет четко определить символы или буквенно-числовую комбинацию номерного знака с расстояния двадцати метров, а так же совершение других действий, направленных на умышленное сокрытие номерного знака.

Управление или эксплуатация транспортного средства с незаконно установленными номерными знаками Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Национальной полиции Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации или дипломатических представительств , консульств и других международных организаций, пользующихся полным и частичным иммунитетом.

Также вносятся соответствующие изменения в п. 2-1 Порядка, предусматривающего, что при наличии правовых оснований, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, временное задержание транспортного средства производится путем его блокировки или доставки для хранения на специальную площадку или стоянку.

Так, временное задержание транспортного средства путем доставки его для хранения на специальную площадку или стоянку производится исключительно при условии, что размещение такого транспортного средства существенно препятствует дорожному движению или создает угрозу безопасности движения, или транспортное средство размещено на местах, предназначенных для остановки, стоянки, безвозмездной парковки транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, перевозящие лиц с инвалидностью, или на местах, предназначенных для остановки, стоянки, парковки транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями (одним или несколькими).

При отсутствии условий, указанных в абзаце втором настоящего пункта, временное задержание транспортного средства в производится путем блокировки с помощью технических устройств.

Также из Порядка убирают понятых. Они будут необходимы только тогда, когда фиксация задержания транспортного средства не производится.

Так, в случае принятия решения о доставке транспортного средства на специальную площадку или стоянку акт осмотра и временного задержания транспортного средства составляется в присутствии лица, выполняющего работы по доставке транспортного средства на специальную площадку или стоянку.

При фиксации обстоятельств временного задержания транспортного средства в режиме фотосъемки (видеозаписи) такое задержание производится без присутствия понятых.

Акт осмотра и временного задержания транспортного средства подписывает полицейский, который принял решение о таком задержании, а в случае доставки транспортного средства на специальную площадку или стоянку — также лицо, выполняющее работы по доставке такого средства на специальную площадку или стоянку, а если фиксация обстоятельств временного задержание транспортного средства не производилось в режиме фотосъемки (видеозаписи), — подписывают также два понятых.

Также теперь упрощена формулировка относительно того, на какое устройство фиксирует нарушение полиция. Если раньше это были «технические средства, функционирующие согласно законодательству о защите информации в информационно-телекоммуникационных системах», то теперь это просто технические средства с функциями записи, хранения, воспроизведения и передачи фото-, видеоинформации».

Соответствующая норма (абз. 16 п. 4 Положения) теперь изложена следующим образом:

Режим фотосъемки (видеозаписи) предусматривает осуществление полицейским с помощью технических средств (с функциями записи, хранения, воспроизведения и передачи фото-, видеоинформации), фото/видеофиксации обстоятельств нарушения правил остановки, стоянки или парковки транспортных средств, а именно: даты, времени (момента) ), места расположения транспортного средства в отношении недвижимых объектов и/или географических координат, других признаков наличия состава административного правонарушения, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части Кодекса Украины об административных правонарушениях. Во время фотосъемки обязательно наличие не менее двух изображений транспортного средства, полученных с разных или противоположных сторон.

Если в режиме фотосъемки (видеозаписи) зафиксировано административное правонарушение относительно остановки или стоянки на местах, где разрешена остановка или стоянка только транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями (одним или несколькими), а также создание препятствий водителям транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями (одним или несколькими) в остановке или стоянке полицейский обязан разместить на лобовом стекле транспортного средства копию постановления о привлечении к административной ответственности (если технические возможности позволяют установить ответственное лицо, указанное в части первой статьи 14-2 Кодекса Украины об административном правонарушении, на месте совершение правонарушения) или уведомление о привлечении к административной ответственности (если технические возможности не позволяют установить ответственное лицо, указанное в части первой статьи 14-2 упомянутого Кодекса, на месте совершения правонарушения).

Также Правительство внесло соответствующие изменения в Порядок временного задержания инспекторами по парковке транспортных средств и их хранению, утвержденном постановлением Кабинета Министров Украины от 14 ноября 2018 г. №990.

А именно определено, что временное задержание транспортного средства путем доставки для хранения на специальную площадку или стоянку осуществляется инспектором по парковке в случае совершения водителем нарушения, предусмотренного частями третьей и седьмой статьи 122 (нарушение правил остановки, стоянки в пределах соответствующего населенного пункта, а также остановки или стоянки транспортных средств на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками и/или дорожной разметкой, на которых разрешена остановка или стоянка только транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями (одним или несколькими); ), в остановке или стоянке), частью первой статьи 152-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, в случаях, когда размещение транспортного средства является существенно препятствующим дорожному движению или создает угрозу безопасности движения, а также в случае совершения нарушений, предусмотренных частями второй и восьмой статье 152-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

При фиксации обстоятельств временного задержания транспортного средства в режиме фотосъемки (видеозаписи) такое задержание происходит без присутствия понятых.

Кроме того, в новой редакции изложен акт досмотра и временного задержания транспортного средства.

Автор: Наталья Мамченко

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