В КГГА ответили, будут ли в Киеве массовые мероприятия ко Дню Независимости

Город не будет проводить массовые мероприятия.

В Киеве не планируют массовых мероприятий по случаю Дня Независимости Украины 24 августа. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Владимир Бондаренко, передает «Киев24».

«Город не будет проводить массовые мероприятия. Все мероприятия будут локального уровня. Однако конечного варианта от Офиса Президента и Правительства относительно формата государственных мер еще нет. Возможно, как и в прошлом году, это будет выставка техники. Однако пока мы еще ожидаем окончательную информацию», - сказал Бондаренко.

В то же время 23 августа пройдут торжества по поводу поднятия государственного флага у мэрии.

Ранее стало известно, что рф может готовить ракетный удар в День Независимости.

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