Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Судья Верховного Суда Лилия Катеринчук уволилась в отставку

Отставки судей Верховного Суда не прекращаются.

Заместитель Сальникова Максим Пампура – фигурант дела о решении вопросов в ВС за «пятерочку», продолжает руководить вопросами судебной власти

Заместитель председателя Судебной администрации Максим Пампура, ездивший на встречу по решению дела в Верховном Суде за «пятерочку», после отстранения Алексея Сальникова фактически получил карт-бланш на решение вопросов в судебной системе, включая вопросы заполнения судейских вакансий.

ВАКС необходимо ускорить темпы вынесения приговоров – НАБУ

В НАБУ считают ВАКС составляющей «системы противодействия топ-коррупции».

Умышленное убийство, совершенное в состоянии сильного душевного волнения: Верховный Суд определил, что кроме физиологического аффекта имеют значение другие эмоциональные состояния

Если в заключении судебно-психологической экспертизы констатировано отсутствие именно физиологического аффекта, это еще не свидетельствует об отсутствии других проявлений состояния сильного душевного волнения - Кассационный уголовный суд.

Верховной Раде будет предложен новый законопроект об академической добропорядочности – планируется регистрировать до конца августа

В Комитете образования подготовили новый законопроект по академической добропорядочности.

  1. В Украине

В КГГА ответили, будут ли в Киеве массовые мероприятия ко Дню Независимости

14:16, 15 августа 2023
Город не будет проводить массовые мероприятия.
В КГГА ответили, будут ли в Киеве массовые мероприятия ко Дню Независимости

В Киеве не планируют массовых мероприятий по случаю Дня Независимости Украины 24 августа. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Владимир Бондаренко, передает «Киев24».

«Город не будет проводить массовые мероприятия. Все мероприятия будут локального уровня. Однако конечного варианта от Офиса Президента и Правительства относительно формата государственных мер еще нет. Возможно, как и в прошлом году, это будет выставка техники. Однако пока мы еще ожидаем окончательную информацию», - сказал Бондаренко.

В то же время 23 августа пройдут торжества по поводу поднятия государственного флага у мэрии.

Ранее стало известно, что рф может готовить ракетный удар в День Независимости.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео