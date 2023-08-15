У КМДА відповіли, чи будуть у Києві масові заходи до Дня Незалежності

Місто не буде проводити масових заходів.

У Києві не планують масові заходи з нагоди Дня Незалежності України 24 серпня. Про це заявив заступник голови КМДА Володимир Бондаренко, передає «Київ24».

«Місто не буде проводити масових заходів. Усі заходи будуть локального рівня. Натомість кінцевого варіанту від Офісу Президента та Уряду щодо формату державних заходів ще немає. Можливо, як і минулого року це буде виставка техніки. Проте наразі ми ще очікуємо остаточну інформацію», - сказав Бондаренко.

Водночас 23 серпня пройдуть урочистості з приводу підняття державного прапора біля мерії.

Раніше стало відомо, що рф може готувати ракетний удар на День Незалежності.

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