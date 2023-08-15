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Заступник голови Судової адміністрації Максим Пампура, який їздив на зустріч щодо вирішення справи у Верховному Суді за «пятерочку», після відсторонення Олексія Сальнікова фактично отримав карт-бланш на вирішення питань у судовій системі, включно з питаннями заповнення суддівських вакансій.

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Якщо у висновку судово-психологічної експертизи констатовано відсутність саме фізіологічного афекту, це ще не свідчить про відсутність інших проявів стану сильного душевного хвилювання, - Касаційний кримінальний суд.

Верховній Раді запропонують новий законопроект про академічну доброчесність – планують реєструвати до кінця серпня

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  1. В Україні

У КМДА відповіли, чи будуть у Києві масові заходи до Дня Незалежності

14:16, 15 серпня 2023
Місто не буде проводити масових заходів.
У КМДА відповіли, чи будуть у Києві масові заходи до Дня Незалежності

У Києві не планують масові заходи з нагоди Дня Незалежності України 24 серпня. Про це заявив заступник голови КМДА Володимир Бондаренко, передає «Київ24».

«Місто не буде проводити масових заходів. Усі заходи будуть локального рівня. Натомість кінцевого варіанту від Офісу Президента та Уряду щодо формату державних заходів ще немає. Можливо, як і минулого року це буде виставка техніки. Проте наразі ми ще очікуємо остаточну інформацію», - сказав Бондаренко.

Водночас 23 серпня пройдуть урочистості з приводу підняття державного прапора біля мерії.

Раніше стало відомо, що рф може готувати ракетний удар на День Незалежності.

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