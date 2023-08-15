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  1. В Україні

Як виглядає «Мрія» через 1,5 року: фото

15:12, 15 серпня 2023
З’явилися свіжі кадри літака Ан-225 «Мрія» після повного знищення армією рф.
Як виглядає «Мрія» через 1,5 року: фото
Джерело фото: Ігор Лесів, aerovokzal.net

Із найбільшого вантажного літака світу Ан-225 «Мрія», яку окупанти знищили на початку вторгнення, у лютому 2022 року, у Гостомелі, фахівці державного підприємства «Антонов» знімають запчастини. Деталі згодом зможуть використати при будівництві нового авіалайнера, – повідомляє Avianews.

Представлені кадри сучасного вигляду «Мрії» після тотального пошкодження літака. Найбільше ураженою частиною літака стала носова секція під час бойових дій. Пожежа спричинила знищення кабіни пілотів разом з усім обладнанням, носової частини фюзеляжу, двигуна, шасі та частини крила.

Крило та хвостове оперення з Ан-225 були зняті. Вони можуть буту використані при будівництві нового літака Ан-225, а двигуни з літака вже працюють протягом декількох місяців. «Мрія» оснащена шістьма двигунами Д-18Т, аналогічними, які використовуються на транспортних літаках Ан-124 «Руслан» від ДП «Антонов».

Джерело фото: Ігор Лесів, aerovokzal.net

Раніше ми писали якою буде нова «Мрія».

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