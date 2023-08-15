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Уряд обмежив максимальний розмір допомоги одному суб’єктові мікропідприємництва

12:23, 15 серпня 2023
Зробив це Кабмін чомусь постановою щодо питань надання комплексної електронної публічної послуги «єМалятко».
Уряд обмежив максимальний розмір допомоги одному суб’єктові мікропідприємництва

11 серпня Кабмін затвердив Порядок надання комплексної електронної публічної послуги «єМалятко».

При цьому даною постановою він вніс зміни до постанови КМУ від 1 серпня 2023 р. № 822 «Деякі питання надання допомоги в рамках програми міжнародної технічної допомоги «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП», замінивши слова «тис. гривень» на «гривень».

Так, 1 серпня КМУ визначив, що загальний фонд допомоги в рамках програми міжнародної технічної допомоги «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП» для суб’єктів мікропідприємництва розрахований на 750 суб’єктів мікропідприємництва. Максимальний розмір допомоги одному суб’єктові мікропідприємництва не може перевищувати 180 000 тис. гривень.

Тепер цей максимальний розмір не зможе бути більшим, ніж 180 тисяч грн.

Автор: Наталя Мамченко

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