Коли особі з інвалідністю може бути відмовлено у працевлаштуванні: роз’яснення

Коли за висновком МСЕК стан здоров’я перешкоджає виконанню професійних обов’язків, загрожує здоров’ю і безпеці праці інших осіб, особі з інвалідністю може бути відмовлено у роботі.

Центральне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці роз’яснило, коли особі з інвалідністю може бути відмовлено у працевлаштуванні.

Згідно зі ст. 17 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», відмова в укладенні трудового договору або в просуванні по службі, звільнення за ініціативою адміністрації, переведення особи з інвалідністю на іншу роботу без її згоди з мотивів інвалідності не допускається, за винятком випадків, коли за висновком медико-соціальної експертизи стан його здоров’я перешкоджає виконанню професійних обов’язків, загрожує здоров’ю і безпеці праці інших осіб, або продовження трудової діяльності чи зміна її характеру та обсягу загрожує погіршенню здоров’я осіб з інвалідністю.

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