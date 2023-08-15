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Почекають ще: Рада суддів вирішила, що питання долі суддів вищих спецсудів та ВСУ розглядати не варто

Минуло вже 6 років, рішення КСУ та ЄСПЛ, однак ані у парламенті, ані в РСУ не поспішають вирішити долю суддів Верховного Суду України та вищих спецсудів.

Суддя Верховного Суду Лілія Катеринчук звільнилась у відставку

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Заступник Сальнікова Максим Пампура – фігурант справи про вирішення питань у ВС за «пятерочку», продовжує керувати питаннями судової влади

Заступник голови Судової адміністрації Максим Пампура, який їздив на зустріч щодо вирішення справи у Верховному Суді за «пятерочку», після відсторонення Олексія Сальнікова фактично отримав карт-бланш на вирішення питань у судовій системі, включно з питаннями заповнення суддівських вакансій.

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  1. В Україні

Коли особі з інвалідністю може бути відмовлено у працевлаштуванні: роз’яснення

20:50, 15 серпня 2023
Коли за висновком МСЕК стан здоров’я перешкоджає виконанню професійних обов’язків, загрожує здоров’ю і безпеці праці інших осіб, особі з інвалідністю може бути відмовлено у роботі.
Коли особі з інвалідністю може бути відмовлено у працевлаштуванні: роз’яснення

Центральне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці роз’яснило, коли особі з інвалідністю може бути відмовлено у працевлаштуванні.

Згідно зі ст. 17 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», відмова в укладенні трудового договору або в просуванні по службі, звільнення за ініціативою адміністрації, переведення особи з інвалідністю на іншу роботу без її згоди з мотивів інвалідності не допускається, за винятком випадків, коли за висновком медико-соціальної експертизи стан його здоров’я перешкоджає виконанню професійних обов’язків, загрожує здоров’ю і безпеці праці інших осіб, або продовження трудової діяльності чи зміна її характеру та обсягу загрожує погіршенню здоров’я осіб з інвалідністю.

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