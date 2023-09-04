Через SIM-картки ошукували українців: ПриватБанк викрив шахраїв

У Кривому Розі шахраї отримали доступ до рахунків в ПриватБанку через незаконно випущені SIM-картки.

У Кривому Розі кіберполіція за сприяння служби безпеки ПриватБанку затримала членів злочинної групи шахраїв, які ошукували українців, підробляючи мобільні SIM-картки, – повідомляє прес-служба банку.

За інформацією служби безпеки ПриватБанку, під час перевірки фактів несанкціонованого доступу до рахунків клієнтів з використанням підроблених мобільних карток, було виявлено групу мешканців міста Кривий Ріг, які підозрюються у скоєнні шахрайств. Ці шахраї, шляхом незаконного видавання SIM-карток мобільних операторів та заволодіння мобільними номерами клієнтів, отримували паролі до мобільного банку та доступ до рахунків.

На підставі цих фактів було звернення до Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області та подана заява про злочини, передбачені статтями 190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки), 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем) і 185 (таємне викрадення чужого майна) Кримінального кодексу України.

Під час проведення обшуків у членів шахраїської групи були вилучені мобільні телефони, SIM-картки, записи, наркотичні засоби, підроблені електронні паспорти та обладнання для їхнього виготовлення. Членам групи було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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