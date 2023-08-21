У Німеччині досі відкрите питання, чи постачати Україні ракети Taurus

Уряд Німеччині досі вагається щодо поставок Україні ракети Taurus, хоча обіцяє підтримку в межах можливостей.

Джерело фото: Defense Express

Уряд Німеччини досі залишає відкритим питання, чи постачатиме Україні крилаті ракети типу Taurus, як просив Київ, – повідомляє Tagesschau.

Речник уряду Штеффен Хебештрайт на питання журналістів, чи посилить постачання Україні винищувачів F-16 Нідерландами та Данією тиск на уряд Німеччини, відповів, що такого тиску не відчувалося.

Відмічено, що федеральний уряд ніколи не коментував поставки зброї з інших країн.

На запитання, чи можна очікувати рішення про поставку Taurus до або під час засідання кабінету міністрів наступного тижня, Хебестрайт відповів, що на даний момент у нього немає розкладу для спілкування.

«Важливо, що наразі немає нового статусу», – сказав він. Також важливо, «щоб Україну підтримували в міру її можливостей», сказав Гебестрайт, підкресливши, що Німеччина є найсильнішим військовим прихильником України після США.

Раніше ми писали, що Данія передасть Україні 19 винищувачів F-16, перша група прибуде до Нового року.

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