Субсидія для ВПО: українцям пояснили, як отримати допомогу на новому місці

Для отримання субсидії на новому місці проживання ВПО потрібно подати низку документі.

Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України пояснило внутрішньо переміщеним особам (ВПО), як отримати субсидію на новому місці проживання. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що ВПО, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні без укладення договору оренди, може отримувати субсидію.

Для її отримання державної допомоги необхідні такі документи:

- заява

- декларація про доходи та витрати, в якій зазначається склад домогосподарства;

- паспорт і реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

- довідка про статус ВПО.

Оформити субсидію можна в:

- уповноваженої посадової особи сільської, селищної, міської ради;

- Центрі надання адміністративних послуг;

- сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Раніше у Мінсоцполітики пояснили, хто може отримати субсидію та як вона нараховується.

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