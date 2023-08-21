Субсидія для ВПО: українцям пояснили, як отримати допомогу на новому місці

Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України пояснило внутрішньо переміщеним особам (ВПО), як отримати субсидію на новому місці проживання. Про це йдеться у пресслужбі відомства.
Зазначається, що ВПО, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні без укладення договору оренди, може отримувати субсидію.
Для її отримання державної допомоги необхідні такі документи:
- заява
- декларація про доходи та витрати, в якій зазначається склад домогосподарства;
- паспорт і реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
- довідка про статус ВПО.
Оформити субсидію можна в:
- уповноваженої посадової особи сільської, селищної, міської ради;
- Центрі надання адміністративних послуг;
- сервісному центрі Пенсійного фонду України.
Раніше у Мінсоцполітики пояснили, хто може отримати субсидію та як вона нараховується.
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