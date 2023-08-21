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  1. Общество

Субсидия для ВПЛ: украинцам объяснили, как получить помощь на новом месте

22:21, 21 августа 2023
Для получения субсидии на новом месте жительства ВПЛ необходимо подать ряд документов.
Субсидия для ВПЛ: украинцам объяснили, как получить помощь на новом месте

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины объяснило внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), как получить субсидию на новом месте жительства. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что ВПЛ, которое не зарегистрировано, но фактически проживает в жилом помещении без заключения договора аренды, может получать субсидию.

Для получения государственной помощи необходимы следующие документы:

- заявление

- право на доходы и расходы, в которой указывается состав домохозяйства;

- паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

- справка о статусе ВПЛ.

Оформить субсидию можно в:

- уполномоченного должностного лица сельского, поселкового, городского совета;

- центре предоставления административных услуг;

- сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Ранее в Минсоцполитики объяснили, кто может получить субсидию и как она начисляется.

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