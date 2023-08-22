Как получить компенсацию затрат на оплату труда за трудоустройство ВПЛ: алгоритм действий

Компенсация предоставляется в размере 6700 грн ежемесячно за каждое трудоустроенное лицо, за которое работодателем уплачивается ЕСВ.

Государственная служба занятости разъяснила, как получить компенсацию затрат на оплату труда за трудоустройство внутренне перемещенного лица.

Так, Правительство ввело программу предоставления денежной компенсации затрат на оплату труда за каждое трудоустроенное лицо из числа ВПЛ. Порядок ее предоставления регламентируется постановлением Кабинета Министров Украины №331 от 20.03.2022 года.

Компенсация предоставляется за трудоустройство, которое получили (после введения военного положения в Украине), на условиях.

Лицо из числа внутренне перемещенных лиц на условиях, определенных Порядком.

Условия получения компенсации:

работодатель состоит на учете как плательщик единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

размер заработной платы работника за полностью выполненную месячную (часовую) норму труда не может быть ниже размера минимальной заработной платы, установленной законодательством;

представление работодателем в установленном законодательством порядке налоговой квартальной отчетности или налоговой годовой отчетности за последний отчетный период на дату подачи заявления на получение компенсации расходов;

работодатель не является бюджетными учреждениями (за исключением поставщиков социальных услуг), фондами общеобязательного государственного социального страхования.

Размер и продолжительность компенсации на оплату труда:

Компенсация предоставляется в размере 6700 гривен ежемесячно за каждое трудоустроенное лицо, за которое работодателем уплачивается единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, на период военного времени и в течение 30 календарных дней после его отмены или прекращения.

Общая продолжительность компенсации расходов не может превышать двух месяцев со дня трудоустройства лица.

Сроки обращения:

Работодатель не ранее чем через пять календарных дней после трудоустройства лица обращается в центр занятости, расположенный по местонахождению работодателя.

Как подать документы:

Для подачи заявления в электронной форме через портал «Дія» необходимо:

создать личный электронный пользовательский кабинет на портале «Дія» и пройти электронную идентификацию и аутентификацию;

заполнить, подписать и подать заявление, которое формируется средствами портала «Дія» (Дія – Предпринимательство – Услуги – Компенсация за трудоустройство ВПЛ) и содержит следующие сведения:

наименование юридического лица или фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица-предпринимателя, код согласно ЕГРПОУ;

данные о каждом трудоустроенном лице: фамилия, имя, отчество (при наличии);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серию и номер паспорта гражданина Украины (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и сообщили об этом соответствующему контролирующему органу и имеют отметку в паспорте);

данные о документе, подтверждающем трудоустройство на условиях, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка (номер и дата приказа о трудоустройстве);

расчетный счет работодателя.

Для подачи заявления через центр занятости необходимо подготовить пакет документов:

заявление, установленного образца;

копию приказа о трудоустройстве;

документ, подтверждающий трудоустройство на условиях, предусмотренных Порядком;

сведения о работниках, являющихся застрахованными лицами;

копию справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица.

Сроки рассмотрения заявления:

Решение относительно предоставления или отказа в компенсации расходов принимается региональным центром занятости и оформляется соответствующим приказом в течение пяти календарных дней после получения заявления от работодателя.

Уведомление о принятом решении о предоставлении компенсации расходов, отказе в ее предоставлении направляется работодателю в течение трех календарных дней способом, выбранным работодателем для подачи заявления (кроме подачи заявления через Портал Дія).

Для получения компенсации расходов за второй месяц работодатель подтверждает продолжение занятости лиц, в отношении которых было принято решение о предоставлении компенсации расходов.

Средствами портала «Дія» подается заявка с пометкой «за второй месяц» и заполняются ранее указанные поля (или проверяются на корректность с предварительной заявки).

Через центр занятости работодатель подает ведомость о предоставлении компенсации затрат на оплату труда за трудоустройство внутри перемещенных лиц в результате проведения боевых действий во время военного положения в Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.