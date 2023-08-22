Як отримати компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування ВПО: алгоритм дій

Компенсація надається у розмірі 6700 грн щомісяця за кожну працевлаштовану особу, за яку роботодавцем сплачується ЄСВ.

Державна служба зайнятості роз’яснила, як отримати компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщеної особи.

Так, Уряд запровадив програму надання грошової компенсації витрат на оплату праці за кожну працевлаштовану особу з числа ВПО. Порядок її надання регламентується постановою Кабінету Міністрів України № 331 від 20.03.2022 року.

Компенсація надається за працевлаштування , які отримали (після введення воєнного стану в Україні), на умовах.

Особа з числа внутрішньо переміщених осіб на умовах, визначених Порядком.

Умови отримання компенсації:

роботодавець перебуває на обліку як платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством;

подання роботодавцем в установленому законодавством порядку податкової квартальної звітності або податкової річної звітності за останній звітний період на дату подання заяви на отримання компенсації витрат;

роботодавець не є бюджетними установами (за винятком надавачів соціальних послуг), фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Розмір та тривалість компенсації на оплату праці:

Компенсація надається у розмірі 6700 гривень щомісяця за кожну працевлаштовану особу, за яку роботодавцем сплачується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, на період воєнного часу та протягом 30 календарних днів після його скасування або припинення.

Загальна тривалість надання компенсації витрат не може перевищувати двох місяців з дня працевлаштування особи.

Строки звернення:

Роботодавець не раніше, ніж через п’ять календарних днів після працевлаштування особи звертається до центру зайнятості, розташованого за місцезнаходженням роботодавця.

Як подати документи:

Для подання заяви в електронній формі через портал «Дія» необхідно:

створити особистий електронний кабінет користувача на порталі «Дія» та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію;

заповнити, підписати та подати заяву, яка формується засобами порталу «Дія» (Дія – Підприємництво – Послуги - Компенсація за працевлаштування ВПО) і містить такі відомості:

найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи-підприємця, код згідно з ЄДРПОУ;

дані про кожну працевлаштовану особу: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

дані про документ, що підтверджує працевлаштування на умовах, передбачених пунктом 2 цього Порядку (номер та дата наказу про працевлаштування);

розрахунковий рахунок роботодавця.

Для подання заяви через центр зайнятості необхідно підготувати пакет документів:

заяву, встановленого зразка;

копію наказу про працевлаштування особи;

документ, що підтверджує працевлаштування на умовах, передбачених Порядком;

відомості про працівників, які є застрахованими особами;

копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Строки розгляду заяви:

Рішення щодо надання або відмови у наданні компенсації витрат приймається регіональним центром зайнятості та оформлюється відповідним наказом протягом п’яти календарних днів після отримання заяви від роботодавця.

Повідомлення про прийняте рішення щодо надання компенсації витрат, відмови у її наданні надсилається роботодавцю протягом трьох календарних днів у спосіб, обраний роботодавцем для подання заяви (крім подання заяви через Портал Дія).

Для отримання компенсації витрат за другий місяць роботодавець підтверджує продовження зайнятості осіб, стосовно яких прийнято рішення щодо надання компенсації витрат.

Засобами порталу «Дія» подається заявка з позначкою «за другий місяць» та заповнюються раніше зазначені поля (або перевіряються на коректність інформація з попередньої заявки).

Через центр зайнятості роботодавець подає відомість про надання компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні.

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